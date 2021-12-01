Россия перебросила к границам Украины 10 тысяч военных

В Южном военном округе сообщили, что военные примут участие в зимних учениях. Учебные занятия пройдут в том числе и в Волгоградской области.
Более 10 тысяч военнослужащих совершили марши на южные полигоны России. Возле границ Украины они якобы будут проходить зимние учения.
Как передает ТАСС, около трети подразделений всех соединений и воинских частей Южного военного округа РФ начнут зимний период обучения нового учебного года в полевых условиях.
"Боевое слаживание отделений, расчетов и экипажей организовано в составе первого учебного модуля более чем на 30 общевойсковых полигонах", - говорится в сообщении.
Учебные занятия пройдут впервые на полигонах Нестеровский в Ингушетии и Даниловский в Волгоградской области. Личный состав размесят в автономных полевых лагерях АПЛ-500.
Как сообщал Главред, 29 ноября спикер американского Министерства обороны Джон Кирби заявил, что американская разведка продолжает наблюдать за передвижением российских войск возле украинской границы и фиксирует увеличение их численности.
В США призывают Кремль быть более прозрачными и озвучить истинные намерения скопления своих сил. По словам Кирби, силы РФ на территории Украины имеют комбинированную структуру - речь идет о разных видах войск.
25 ноября спикер Госдепартамента США Нэд Прайс заявил, что Штаты готовятся к "непредвиденным обстоятельствам" в связи со скоплением российских войск возле границ Украины.
27 ноября Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россию ждут последствия в случае вторжения в Украину, но военной поддержки Киеву в Альянсе не предоставят.
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