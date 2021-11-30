Численность войск РФ возле границ Украины снова растет - Пентагон

В США призвали Кремль быть более прозрачным по поводу действий и намерений своих сил / Reuters

Американская разведка продолжает наблюдать за передвижением российских войск возле украинской границы и фиксирует увеличение их численности.

В США призывают Кремль быть более прозрачными и озвучить истинные намерения скопления своих сил, заявил 29 ноября спикер американского Министерства обороны Джон Кирби, передает Укринформ.

По его словам, силы РФ на территории Украины имеют комбинированную структуру - речь идет о разных родах войск.

"Мы с большой обеспокоенностью продолжаем наблюдать за передвижением российских военных подразделений вблизи украинской границы", – заявил представитель американского оборонного ведомства.

Кирби не стал озвучивать конкретные цифры по численности российских военных и техники. Но по его словам, они продолжают расти.

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"Мы следим за этим внимательно, и что касается численности, я бы не давал оценок с этой трибуны по поводу того, что конкретно видим. Но могу сказать, что наблюдаем передвижение, увеличение их сил", – отметил представитель Пентагона.

Кирби обратился к руководству Российской Федерации с призывом быть более прозрачным по поводу действий и намерений своих сил. И заверил, что любые шаги Кремля, направленные на эскалацию, будут вызывать серьезное отношение со стороны США, их союзников и партнеров.

Как сообщал Главред, 25 ноября спикер Госдепартамента США Нэд Прайс заявил, что Штаты готовятся к "непредвиденным обстоятельствам" в связи со скоплением российских войск возле границ Украины.

27 ноября Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россию ждут последствия в случае вторжения в Украину, но военной поддержки для Киева в Альянсе не предоставят.

Читайте такжеВторжения России в Украину зимой не будет: эксперт раскрыл причину

Ранее в СНБО сообщили, что анализируют ситуацию относительно возможного вторжения России в Украину в начале 2022 года, а мировые страны уже осознали, что президент России Владимир Путин продолжает обострять ситуацию.

Советник главы ОП, спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович заявил, что наступление российских войск на территорию Украины приведет к потере боеспособности Вооруженных сил России и поставит под вопрос существование политического режима Владимира Путина.

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