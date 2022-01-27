Европейский ЦБ запросил у банков план на случай отключения РФ от SWIFT - Financial Times

В случае вторжения в Украину Россию могут отключить SWIFT / Фото Reuters

Европейский Центробанк предупредил финансовые организации Европы, представленные в России, о рисках, которые для них несут санкции в случае вторжения России в Украину.

В частности, ЕЦБ попросил банки сообщить, какие действия будут предпринимать банки, если российские организации будут отрезаны от системы SWIFT, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

"Запросы (к банкам, - ред.) показывают, что ЕЦБ хочет удостовериться, что европейские банки могут соблюдать любой санкционный режим и в состоянии быстро прекратить отношения с клиентами, с которыми им запрещено иметь дело", — отмечает издание.

Наиболее значительные риски, связанные с возможными санкциями, несут банки с большим российским присутствием, например, американский Citi, французский Sociеtе Gеnеrale, австрийский Raiffeisen и итальянский UniCredit. Регулятор также запросил информацию о рисках, связанных с Россией и Украиной, у немецкого Deutsche Bank и голландского ING.

Как пишет Financial Times со ссылкой на данные Банка международных расчетов, российские юридические и физические лица должны международным банкам, включая их дочерние российские структуры, около 121 млрд долларов. Помимо этого 128 млрд долларов хранятся на депозитах.

Реклама

Как сообщал Главред, в Конгрессе США зарегистрировали новый законопроект о запуске санкций против РФ в случае военной операции российского государства против Украины. Документ включает ограничения против окружения президента Владимира Путина, его друзей, а также предусматривает отключение государства от SWIFT и санкции в отношении проекта Северный поток-2. Инициаторы предлагают принять законопроект до возможной военной операции России против Украины.

Британское правительство также начало работу над новыми санкциями, которые должны ослабить российскую экономику, если Кремль начнет вторжение в Украину. Предполагается, что Великобритания рассмотрит "ядерный" вариант поддержки отключения России от международной платежной системы SWIFT.

Читайте также: