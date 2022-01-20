Зеленский призвал США срочно ввести санкции против РФ, после вторжения они не имеют смысла - Axios

Зеленский призвал срочно ввести санкции против России / Фото president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский заявил о необходимости срочно ввести санкции против России. По его словам, после вторжения РФ в Украину они не будут иметь никакого смысла.

Об этом глава государства сказал во время встречи с американскими сенаторами, посетившими Киев, пишет Axios.

По данным издания, общий тон встречи с Зеленским был "позитивным и теплым", несмотря на разногласия по поводу того, когда должны быть введены санкции.

"Президент (Украины, - ред.) ясно дал понять: санкции против Северного потока-2 должны быть введены сейчас. Ведь любые вероятные санкции в отношении Северного потока-2 или другие ограничения будут напрасными", - пишет издание со ссылкой на источник, близкий к Зеленскому.

Отмечается также, что Зеленский поблагодарил сенаторов, которые посетили Украину, за их двухпартийную поддержку. При этом он заявил, что настоящее сдерживание будет означать введение немедленных санкций, чтобы дать понять президенту РФ Владимиру Путину, что "с США нельзя шутить".

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"Санкции, введенные после дальнейшей эскалации в лучшем случае нейтральны, а в худшем - фактически "подбадривают Путина", - добавил источник.

"Как давние соседи, украинцы лучше понимают "русский менталитет". Путин не понимает неопределенных угроз. Слова "если" нет в его словаре, а есть только "да" и "нет", - добавил Зеленский.

Как сообщал Главред, 19 января президент Владимир Зеленский заявил, что Украина уже восьмой год живет в состоянии войны и все это время присутствует угроза полномасштабного военного вторжения со стороны России. По его словам, страна готова к такому сценарию, однако пытается урегулировать конфликт дипломатическим путем. Риск усиления военный действий не вырос, но усилился ажиотаж вокруг ситуации. Украинцам не следует поддаваться панике и нужно верить в мир, сказал президент.

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Напомним, 19 января госсекретарь США Энтони Блинкен находился с официальным визитом в Киеве. Он заявил, что Россия может начать новую атаку на Украину в "очень короткие сроки". При этом Блинкен надеется, что РФ сможет придерживаться мирного пути разрешения ситуации.

Также Блинкен на брифинге в Киеве заявил, что Соединенные Штаты предложили России два пути для урегулирования ситуации вокруг Украины. В частности, дипломатию или конфликт, который будет иметь последствия.

В свою очередь, президент США Джо Байден заявил, что пригрозил главе России Владимиру Путину невиданными санкциями в случае ее полномасштабного вторжения в Украину. По словам Байдена, Россию "отрежут" от доллара.

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