Войска у границ Украины: Зеленский назвал цель РФ и оценил риск вторжения

Владимир Зеленский / president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский прокомментировал перспективы работы бизнеса в условиях скопления войск РФ у границ Украины.

Как подчеркнул он в ходе встречи с представителями деловых кругов – членами Европейской бизнес-ассоциации, в настоящее время в Украине отсутствуют препятствия в контексте безопасности, которые мешали бы бизнесу работать, сообщается на сайте главы государства.

"Накопление войск у границ – это психологическое давление со стороны наших соседей. Мы ничего нового в этом не видим. Что касается рисков – риски есть и не заканчиваются с 2014 года. Вопрос в градусе этих рисков и как мы на них реагируем", – сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что Украина делает все возможное, чтобы усилить свою обороноспособность и иметь возможность отреагировать на любое развитие событий, и что в стране есть "достаточно сил и вооружения, чтобы достойно защищать наше государство без привлечения кого бы то ни было, кроме военных".

В то же время международные партнеры и союзники также активизировали свою деятельность по поддержке Украины, с чем связано большое количество визитов мировых лидеров.

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Поэтому, как отметил глава государства, вопрос безопасности не должен влиять на жизнедеятельность страны. Президент подчеркнул, что экономическая ситуация в Украине в настоящее время стабильна, что отражается на укреплении гривны.

"Все понимают, какой у нас сосед, но это не должно влиять на экономику", – убежден Зеленский.

Участники встречи обсудили ряд важных вопросов жизнедеятельности страны и, в частности, сферы бизнеса.

Угроза вторжения РФ

Ранее Зеленский провел разговор с новоизбранным председателем Европарламента Робертой Метсолой.

Глава государства добавил, что в ходе беседы поблагодарил ее за неизменную поддержку Украины со стороны Европарламента в условиях угрозы российской агрессии.

"Продолжаем взаимодействие с целью реализации европейских стремлений Украины", - заключил Зеленский.

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