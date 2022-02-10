Войска у границ Украины: Зеленский назвал цель РФ и оценил риск вторжения

Скопление войск у границ – это психологическое давление, уверен президент.
Президент Владимир Зеленский прокомментировал перспективы работы бизнеса в условиях скопления войск РФ у границ Украины.
Как подчеркнул он в ходе встречи с представителями деловых кругов – членами Европейской бизнес-ассоциации, в настоящее время в Украине отсутствуют препятствия в контексте безопасности, которые мешали бы бизнесу работать, сообщается на сайте главы государства.
"Накопление войск у границ – это психологическое давление со стороны наших соседей. Мы ничего нового в этом не видим. Что касается рисков – риски есть и не заканчиваются с 2014 года. Вопрос в градусе этих рисков и как мы на них реагируем", – сказал глава государства.
Президент подчеркнул, что Украина делает все возможное, чтобы усилить свою обороноспособность и иметь возможность отреагировать на любое развитие событий, и что в стране есть "достаточно сил и вооружения, чтобы достойно защищать наше государство без привлечения кого бы то ни было, кроме военных".
В то же время международные партнеры и союзники также активизировали свою деятельность по поддержке Украины, с чем связано большое количество визитов мировых лидеров.
Поэтому, как отметил глава государства, вопрос безопасности не должен влиять на жизнедеятельность страны. Президент подчеркнул, что экономическая ситуация в Украине в настоящее время стабильна, что отражается на укреплении гривны.
"Все понимают, какой у нас сосед, но это не должно влиять на экономику", – убежден Зеленский.
Участники встречи обсудили ряд важных вопросов жизнедеятельности страны и, в частности, сферы бизнеса.
Угроза вторжения РФ
Ранее Зеленский провел разговор с новоизбранным председателем Европарламента Робертой Метсолой.
Глава государства добавил, что в ходе беседы поблагодарил ее за неизменную поддержку Украины со стороны Европарламента в условиях угрозы российской агрессии.
"Продолжаем взаимодействие с целью реализации европейских стремлений Украины", - заключил Зеленский.
Читайте еще:
- Вторжение РФ в Украину: Байден заявил, что Путин еще не принял решение
- Угроза военного вторжения в Украину и удар по РФ: Шольц заявил о планах Запада по новым санкциям
- "Попрут - будем убивать": Ярош резко высказался о возможном вторжении РФ в Украину