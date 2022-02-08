"С цветами их здесь не будут встречать": Резников назвал самый вероятный сценарий провокации России

Резников назвал самый вероятный сценарий провокации России / УНИАН

Если Россия решится на открытую масштабную агрессию, в Украине их точно не будут встречать цветами. Однако самый вероятный сценарий, который может применить РФ – это дестабилизация внутри страны.

Об этом заявил глава Минобороны Украины Алексей Резников в ток-шоу "Свобода слова". Он также отметил, что украинские военные сейчас отрабатывают различные варианты развития событий, поэтому российский сценарий 2014 года сегодня невозможен.

"Мне кажется, что самым реалистичным сценарием может быть любая попытка дестабилизации внутри Украины. Потому что в Кремле мечтают о том, что их здесь будут встречать с цветами. Такого не будет при открытой масштабной агрессии", – подчеркнул Резников.

По словам министра обороны, России не удастся захватить админздания, воспользоваться пророссийски настроенным населением и тому подобное. Он напомнил, что сейчас проходят учения также Нацгвардия, полиция и спасатели.

Однако РФ может пойти другим путем и привлечь для своих провокаций противников вакцинации или недовольных политикой в Украине, считает Резников.

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"А вот попытка дестабилизации, используя так называемых антивакцинаторов, недовольных экономической политикой или что-то вроде людей, недовольных политическим строем – такой сценарий я рассматриваю как вполне вероятный. И нам надо к нему готовиться, и не дать им такой возможности", – сказал он.

Угроза масштабной агрессии РФ против Украины

Ранее американские журналисты изданий The Washington Post и журналисты New York Times со ссылкой на официальных лиц США сообщили, что разведка Соединенных Штатов зафиксировала данные о новом сценарии России по военному вторжению в Украину. Отмечается, что Москва планирует использовать фейковые видеоматериалы с якобы нападением украинцев "на русскоязычных на востоке украинского государства и на территории России".

Также The Washington Post сообщал, что Россия стянула к украинской границе уже 70% необходимого количества военных для возможного полномасштабного вторжения. К вторжению готовы уже более 62 тысяч военнослужащих из тактических групп российских батальонов.

Напомним, ранее Резников оценил возможность вторжения России как низкую. По словам министра, все фиксированные события являются ожидаемыми и происходят в рамках ранее объявленных прогнозов. Также он добавил, что беспрецедентная военная помощь от партнеров существенно повысила украинские возможности сопротивления.

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