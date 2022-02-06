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Возможность вторжения России оценивается как низкая - Резников

6 февраля 2022, 22:33
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По словам министра, все фиксируемые события являются ожидаемыми и происходят в рамках ранее объявленных прогнозов.

Резников
Вероятность нападения России низкая / УНИАН

Возможность значительной эскалации со стороны России продолжает оцениваться как низкая, заявил министр обороны Алексей Резников, сообщает сайт Минобороны.

"Мы обладаем всей полнотой информации и реалистично оцениваем ситуацию. Сейчас может звучать много разных гипотетических оценок и прогнозов. Особенно в иностранных СМИ. Некоторые даже о вторжении России объявили, которое, правда, произошло 8 лет назад. Долг военных — просчитывать все возможные сценарии, даже самые плохие, и делать все должное для нейтрализации угроз. Это сейчас и происходит. Вероятность значительной эскалации по состоянию на сегодняшний день продолжает оцениваться как низкая", - цитирует Резникова сайт Минобороны.

По словам министра, все фиксируемые события являются ожидаемыми и происходят в рамках ранее объявленных прогнозов.

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"На данный момент все происходит в рамках наших оценок. Через несколько дней начнется активная фаза российско-белорусских учений, которые продлятся до 20 февраля. Одновременно планируются учения части подразделений Южного военного округа РФ. Как я сообщал на брифинге в четверг, в настоящее время в Беларусь прибывают части из Восточного и Центрального военных округов РФ, за которыми мы несколько недель наблюдали. Некоторые подразделения еще на подъезде. С нашей стороны делается все необходимое для контроля подобных ситуаций", — заверил он.

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Резников добавил, что беспрецедентная военная помощь от партнеров существенно повысила украинские возможности сопротивления.

"С оборонительным оружием уже активно тренируются наши военные. Это очень эффективное средство сдерживания. Также набирает обороты развертывание Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины. Происходит большое количество подготовительных мер с гражданами", — отметил министр.

Угроза военного вторжения России в Украину

Американские журналисты изданий The Washington Post и журналисты New York Times ранее со ссылкой на официальные лица Штатов сообщили о том, что разведка США зафиксировала данные о новом сценарии России по военной интервенции в Украину.

Согласно данным сведениям, Москва планирует использовать фейковые видеоматериалы с якобы "нападением украинцев" на русскоговорящих на востоке украинского государства и на территории России. Позже это официально подтвердили в Госдепе и Агентстве национальной безопасности США.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ сказал, что подобная информация уже появлялась в прессе, впрочем, "так ничего и не происходило".

В правительстве Великобритании утверждают, что в Лондоне уверены в попытках Москвы создать повод для реализации сценария по военному вторжению в Украину.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев получил от Вашингтона сведения о возможной провокации Москвы до их официального обнародования. Он не исключил любых опасных сценарием со стороны РФ.

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