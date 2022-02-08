Статус России по Донбассу и диалог Киева с "ЛДНР": Украина заявила Германии о красных линиях

Прямой диалог Киева с представителями ОРДЛО не прописан в Минских соглашениях - Кулеба / УНИАН

Официальный Киев не намерен вести прямых переговоров с российскими оккупационными администрациями "ДНР" и "ЛНР". Такой диалог не предусмотрен Минскими соглашениями. Россия, требуя подобных переговоров, пытается избавиться от своего статуса как стороны конфликта, чтобы превратить себя в посредника на Донбассе. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

В ходе совместного с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок брифинга он рассказал о том, что проинформировал Германию об отсутствии у Киева намерений вести прямые переговоры с представителями так называемых "ЛДНР". Это не прописано в "Минске".

Читайте такжеУ Зеленского разнесли фейк оккупантов о переговорах Киева с боевиками "ЛДНР""Я проинформировал Бербок о "красных линиях". Мы не пойдем на прямой диалог с так называемыми "ДНР" и "ЛНР". Это не предусмотрено минскими соглашениями", - отметил Кулеба.

Также он подчеркнул, что на таком сценарии настаивает Россия, которая ставит перед собой задачу избавиться от статуса стороны конфликта на Донбассе и превратиться в посредника.

Украина не будет вести прямых переговоров с "ЛДНР"

Исполняющий обязанности первого заместителя главы делегации Украины в ТКГ по Донбассу Андрей Костин ранее рассказал о том, что у Киева нет обязательств по прямым переговорам с "ДНР" и "ЛНР". Любые попытки Москвы устроить такой диалог категорически неприемлемы для украинского государства.

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Глава Офиса президента, представитель Украины на переговорах в рамках советников лидеров стран нормандского формата Андрей Ермак говорил, что Киев не собирается вести прямые переговоры с "ЛДНР". Информация о таких планах является выдумкой. Подобный диалог не соответствует интересам Киева.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ранее подчеркнул, что прямой диалог с представителями так называемых "ЛДНР" является одной из красных линий Киева. Украина не планирует таких переговоров.

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