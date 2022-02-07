Никакого диалога с "ЛДНР", уступок по границам и суверенитету: Украина объявила красные линии для РФ

У Украины есть свои красные линии на переговоры с Москвой - Кулеба / УНИАН

Украина изучает возможности дипломатического урегулирования конфликта с Россией. Однако у Киева существуют свои красные линии для переговоров с Москвой. Украинское государство не собирается идти на прямой диалог с "ЛДНР" и не намерено уступать в вопросах территориальной целостности, суверенитета и внешнеполитического курса. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

В своем Twitter-аккаунте в понедельник, 7 февраля, он рассказал о том, что неделя интенсивной дипломатии продолжается. В этот день в Украину приехали четыре главы внешнеполитических ведомств – Австрии, Словакии, Чехии и Германии.

Читайте такжеУкраина обратилась к миру с призывом остановить Москву"Еще одна неделя интенсивной дипломатии. Сегодня в Украине четыре министра иностранных дел: Александр Шалленберг (Австрия), Иван Корка (Словакия), Ян Липовский (Чехия) и Анналена Бербок (Германия)", - пишет Кулеба.

Также он напомнил, что 8 февраля в Киев приедет президент Франции Эммануэль Макрон, с которым проведет переговоры Владимир Зеленский.

"Мы ищем дипломатические решения, но не будем пересекать красные линии Украины", - отметил Кулеба.

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Красные линии Украины для России

По его словам, существует три направления, в рамках которых Киев не намерен идти на уступки Москве:

Суверенитет и территориальная целостность Украины в международно признанных границах государства

"Прямой диалог" с российскими оккупационными администрациями "ЛДНР"

Внешнеполитический курс Украины, который имеет право определять только украинский народ.

Угроза военного вторжения России в Украину

Журналисты Washington Post и New York Times со ссылкой на американских политиков, чиновников и разведку США сообщили о том, что Россия приготовила новый сценарий по военному вторжению в Украину.

План включает демонстрацию видеоматериалов с якобы "атакой украинцев" на русскоязычное население на востоке Украины. Позже информация была официально подтверждена Вашингтоном.

Спикер Кремля Дмитрий Песков, комментируя данные сведения, заявил, что информация о поисках повода для военного вторжения РФ в Украину публиковалась и ранее, однако "так ничего и не происходило".

В британском правительстве также сказали, что Москва готовит новый план агрессии в отношении Киева. Как полагают в Лондоне, Россия ищет повод для полномасштабной военной интервенции на территорию Украины.

Глава МИД Дмитрий Кулеба рассказал, что новые сведения о подготовке Россией плана по вторжению в Украину Вашингтон предоставил Киеву еще до официального заявления по этому вопросу. Дипломат не исключил любых опасных сценариев с российской стороны.

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