"Пусть себе рисуют на лбу красные линии": Ермак ответил на сведения о переговорах Украины с "ЛДНР"

Украина не собиралась и не будет вести переговоров с сепаратистами по Донбассу - Ермак / УНИАН

Официальный Киев не ведет и не намерен проводить прямые переговоры с так называемыми "ДНР" и "ЛНР" по Донбассу, поскольку это не отвечает украинским интересам. Подобные сведения являются выдумкой. Конкретной повестки дня встречи советников стран нормандского формата пока нет, однако Украина планирует обсудить восстановление режима прекращения огня, гуманитарные вопросы, открытие КПВВ и будущую работу в "Нормандии". Любые документы утверждаются только лидерами Украины, ФРГ, Франции и РФ. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.

В комментарии РБК-Украина руководитель президентской администрации опроверг информацию в немецкой прессе, согласно которой советники лидеров нормандской четверки на переговорах в среду, 26 января, дескать, должны согласовать дату прямого диалога Киева с представителями "ЛДНР".

Он назвал такие сведения выдумкой и отметил, что подобный диалог не отвечает интересам Киева. Власти не проводили и не собираются вести "переговоры с сепаратистами".

"Позиция Украины, которую много раз высказывали на разных уровнях, является неизменной, она отвечает украинским интересам. Никаких прямых переговоров с сепаратистами не было и не будет. А подобные выдумки появляются благодаря манипуляторам, которые уже много раз пытались сделать "зраду" на ровном месте... Пусть те, кто сегодня участвует в создании этих фейков, идут и себе рисуют на лбу красные линии, а у нас они, как и украинские интересы, прошиты на подкорке", - объяснил Ермак.

О чем будут говорить советники стран нормандского формата

По словам руководителя ОП, пока нет конкретной переговорной повестки дня встречи нормандских советников. Впрочем, Киев ставит перед собой задачу обсуждения возобновления режима прекращения огня, гуманитарных вопросов, открытия контрольно-пропускных пунктов и последующую работу в нормандском формате.

Реклама

Манипуляции о "диалоге" с "ЛДНР" – попытка сорвать переговоры

Глава Офиса еще раз добавил, что переговоров с представителями "ЛДНР" не предвидится. Любые документы в нормандском формате утверждаются только руководителями Украины, Германии, Франции и России, а встречи советников и министров носят только консультационный характер.Читайте такжеДонбасс и Минск-2 - только повод: чего на самом деле хочет Россия

"В отличие от некоторых политиков, ни бизнеса, ни переговоров мы с сепаратистами не ведем и никогда вести не будем… любые инсинуации или манипуляции - это инсинуации и манипуляции людей, заинтересованных в срыве переговоров", - добавил Андрей Ермак, подчеркнув, что в последнее время от политиков из Германии уже звучали противоречивые заявления, которые оценивали в МИД Украины.

"Переговоры" Украины с "ЛДНР"

В украинской версии немецкого издания Deutsche Welle во вторник, 25 января, была опубликована информация, согласно которой советники нормандской четверки на встрече, которая состоится 26 января, якобы собираются согласовать дату переговоров Киева с "сепаратистами об особом статусе Донбасса".

Такие сведения агентством dpa якобы были получены в Елисейском дворце, где пройдут консультации представителей стран "Нормандии" .

Переговоры по Донбассу

В среду, 26 января, в Париже состоится встреча советников лидеров Украины, Франции, Германии и России по Донбассу. Они должны обсудить проблемные вопросы в урегулировании российско-украинского конфликта.

Консультации будут проходить на фоне усиления РФ своего военного присутствия у границ Украины и на Донбассе.

Представитель Москвы по итогам диалога с США по безопасности, замглавы МИД Александр Грушко заявлял, что если Киев пойдет на запуск Минских соглашений, угрозы территориальной целостности и суверенитету Украины не будет.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на переговорах по безопасности с госсекретарем США Энтони Блинкеном призвал оказать давление на Киев с целью реализации "Минска".

Украина не отказывалась от выполнения Минских соглашений по Донбассу. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что Москва в первую очередь должна выполнить обязательства по безопасности, о которых стороны договорились на переговорах в 2019 году.

В Госдуме России в феврале рассмотрят проект постановления обращения к президенту Путину о признании Москвой российских анклавов "ДНР" и "ЛНР" на оккупированном Донбассе "независимыми государствами".

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сказал, что Киев пока не видит реальных планов Москвы по признанию "ЛДНР". Однако такой шаг станет фактически выходом России из Минских соглашений.