Кулеба назвал условие выполнения Украиной Минских соглашений и выдвинул требование РФ

Дмитрий Кулеба / Getty Images

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал перспективы реализации Минских соглашений.

Как подчеркнул он в эфире канала 1+1, Украина готова выполнить минские соглашения, но при этом РФ должна выполнить свои обязательства.

Глава МИД Украины пояснил, что от российской стороны ожидают реализации договоренностей саммита в Нормандском формате 2019 года в сфере безопасности.

По его словам, Украина не отказывается от выполнения минских соглашений и готова двигаться по пути их реализации.

"Но все начинается с безопасности. И Россия должна начать с того сейчас, чтобы выполнить хотя бы договоренности Парижского саммита 2019 года", - сказал Кулеба.

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Глава украинского внешнеполитического ведомства пояснил, что контрольно-пропускные пункты въезда-выезда с украинской стороны открыты, а с противоположной – закрыты. Кроме того, обмен заложниками заморожен, возобновления прекращений огня не происходит.

"Украина все это сделала и готова двигаться вперед. Россия должна начать хотя бы с малого – с безопасности", – добавил Кулеба.

Напомним, ранее Кулеба заявил, что Украина не пойдет на главное требование России – переговоры с так называемыми представителями российских оккупационных администраций "ДНР" и "ЛНР". Москва является стороной конфликта на Донбассе, а не посредником.

Пример Молдовы, которая согласилась на условия россиян – пошла на переговоры с сепаратистами и провозгласила внеблоковый курс – показывает бессмысленность односторонних уступок Москве, подчеркнул он.

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