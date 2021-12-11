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Переговоры с "ЛДНР" и статус России: Украина поставила Москве жесткое условие по Донбассу

11 декабря 2021, 10:28
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Пример затянувшегося на три десятилетия конфликта в Приднестровье показывает, что уступки Киеву со стороны Москвы вызывают сомнения, сказал Дмитрий Кулеба.

Дмитрий Кулеба
Россия – сторона конфликта на Донбассе, и Украина не позволит Москве выставлять себя в качестве посредника, - Кулеба / УНИАН

Украина не пойдет на главное требование России – переговоры с так называемыми представителями российских оккупационных администраций "ДНР" и "ЛНР". Москва является стороной конфликта на Донбассе, а не посредником, что неоднократно подчеркивал Киев. Пример Молдовы, которая согласилась на условия россиян – пошла на переговоры с сепаратистами и провозгласила внеблоковый курс – показывает бессмысленность односторонних уступок Москве. Конфликт в Приднестровье длится уже более трех десятков лет. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

В своей статье для Foreign Affairs он рассказал о том, что идея России о принуждении Украины к односторонним уступкам, которые связаны с переговорами с "ЛДНР", не является обдуманной. Москва – сторона конфликта на Донбассе, и Киев не позволит, чтобы она выставляла себя в роли посредника.

Читайте такжеУкраина одержала победу в переговорах Байдена и Путина: Зеленский объявил о мощной поддержке США"Например, Москва давно требует от Киева прямого диалога с Донецком и Луганском, двумя оккупированными Россией регионами на востоке Украины. Украина всегда отвергала это требование по очевидным причинам: Россия - сторона конфликта, и мы не позволим ей выставлять себя посредником", - сказал Кулеба.

Также он добавил, что характерным примером в данной ситуации может послужить Молдова, где в 1992 году обострился конфликт в Приднестровье. Тогда Москва требовала, чтобы Кишинев вел прямые переговоры с сепаратистами и отказался от курса на интеграцию в НАТО. Однако такие шаги не привели к положительным сдвигам, а конфликт в итоге затянулся на три десятилетия.

"Молдова согласилась и приступила к прямому диалогу с марионетками России в надежде, что этот шаг позволит урегулировать конфликт и восстановить территориальную целостность. В 1994 году Молдова предприняла еще одну попытку содействовать урегулированию, официально провозгласив внеблоковый курс и отказавшись от движения к членству в НАТО. Каков был результат этих уступок? Три десятилетия "замороженного" конфликта и никакого урегулирования. Российские военные и оружие до сих пор остаются в Приднестровском регионе Молдовы", - подчеркнул Дмитрий Кулеба.

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Конфликт России и Украины на Донбассе

Военный конфликт Москвы и Киева длится с 2014 года. Конфронтация началась с оккупации Крыма, после чего произошла дестабилизация на востоке Украины, завершившаяся захватом ряда районов Донецкой и Луганской областей. Россия не признает себя стороной конфликта и называет, заявляя о том, что он, дескать, "посредник между Киевом и ЛДНР".

Ранее стороны договаривались о проведении нового раунда переговоров в нормандском формате по Донбассу. Предварительно, они собирались провести встречу в формате министров иностранных дел Украины, России, Франции и Германии. Однако мероприятие так и не состоялось.

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров утверждал, что урегулирование конфликта на Донбассе в рамках нормандского формата под вопросом. Участникам переговоров не удается договориться ни по саммиту лидеров, ни по встрече глав МИД.

Президент РФ Владимир Путин 15 ноября подписал указ, предусматривающий признание Москвой товаров, произведенных на оккупированном Донбассе под эгидой российских незаконных администраций "ЛДНР". Продукцию приравняют к товарам из России и допустят ее к государственным закупкам. Решение будет действовать до политической реализации Минских соглашений.

В ЕС призвали Россию отменить законодательный акт Путина по Донбассу и назвали ситуацию нарушением договоренностей в рамках минского процесса и нормандского формата.

Одним из вариантов урегулирования ситуации Киев видит подключение США к переговорам по Донбассу или же прямые переговоры Украины с Россией на уровне президентов. Глава государства Владимир Зеленский после разговора с американским президентом Джо Байденом сказал, что такие сценарии рассматриваются.

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