Отказ от угроз Украине в обмен на запуск "Минска" по Донбассу: Россия разразилась ультиматумом

Будут выполнены Минские соглашения - угрозы Украине не будет, - Грушко / Reuters

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко объявил о том, что Москва готова пойти на снижение напряжения у границ Украины. Однако для этого Киев, дескать, должен пойти на реализацию Минских соглашений по Донбассу, и тогда угрозы безопасности и территориальной целостности украинского государства не будет. При этом он утверждает, что НАТО якобы должно прекратить оказание любой помощи Украине.

Об этом он заявил в среду, 12 января, в ходе своего брифинга по итогам Совета НАТО-Россия. По его словам, Москва считает, что Киев должен пойти на полную реализацию "Минска".

"Деэскалация возможна. Прежде всего необходимо принудить власти в Киеве к полному и безусловному выполнению Минских соглашений, которые являются частью международного права в результате принятия резолюции Совбеза ООН. Будут Минские соглашения выполнены – не будет никакой угрозы ни безопасности Украины, ни ее территориальной целостности", - сказал Грушко.

Также он подчеркнул, что НАТО, согласно позиции России, дескать, должно полностью прекратить оказание любой помощи Украине.

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