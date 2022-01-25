Шаг России по Донбассу – выход из Минских соглашений: в МИД объяснили ситуацию с признанием "ЛДНР"

Признание Россией "ЛНР" и "ДНР" будет означать ее выход из "Минска" - Кулеба / УНИАН

Решение Совета Государственной Думы России о рассмотрении обращения к президенту Владимиру Путину по признанию анклавов "ДНР" и "ЛНР" на оккупированном Донбассе в качестве "независимых государств" является большой игрой, направленной на дестабилизацию ситуации. Киев пока не видит намерений по принятию Москвой такого решения, однако если оно появится, это будет означать выход российской стороны из Минских соглашений. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

В эфире программы Свобода слова на ICTV он сказал о том, что инициатива КПРФ по "ЛДНР" на захваченных российскими незаконными вооруженными формированиями отдельных районах Донецкой и Луганской областей внесена с целью негативного влияния на Минские соглашения.Читайте такжеПризнание Москвой "ЛДНР" и ликвидация Минских соглашений: в России объяснили инициативу по Донбассу

"Что касается этого проекта по инициативе коммунистов. Это шпилька в минские договоренности... Из анализа информации, которую мы имеем, эта инициатива внесена с целью расшатывания", - отметил глава МИД.

Также он добавил, что Киев пока не фиксирует намерений Москвы признать "ЛДНР". Если российская сторона пойдет на такой сценарий, то это будет означать ее юридический выход из "Минска".

"Это часть большой игры по расшатыванию ситуации. Если это будет принято, то это будет де-юре выход из минских договоренностей", - подчеркнул Дмитрий Кулеба.

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Планы в РФ о признании "ЛДНР" на Донбассе

Депутаты Госдумы России от Коммунистической партии (КПРФ) внесли в российский парламент проект обращения к Путину о признании "ДНР" и "ЛНР". В документе говорится, что парламентарии просят главу РФ признать "образования" на Донбассе в качестве "самостоятельных, суверенных и независимых" государств. Кроме того, они призывают Путина провести переговоры с руководителями "ЛДНР" для обеспечения правой основы с целью дальнейшего сотрудничества.

Спикер Кремля Дмитрий Песков сказал, что Путин не знает о документе. Однако, по его словам, сначала должно состояться голосование, по итогам которого будет известно, поддержат ли в Кремле инициативу.

На брифинге относительно итогов переговоров по безопасности глава МИД России Сергей Лавров сказал, что Москва пока не собирается признавать "ЛДНР". Как утверждает российский дипломат, "ЛДНР" якобы сами отозвали результаты своих "референдумов о независимости" в обмен на подписание Минских соглашений.

24 января в КПРФ заявили, что Совет Госдумы России рассмотрит проект обращения к Путину о признании Москвой "ЛДНР" уже в феврале.

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