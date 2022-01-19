В России хотят признать "ЛНР" и "ДНР" независимыми: слово за Госдумой и Путиным

К президенту РФ обратились депутаты от КПРФ.
В Госдуму России внесли проект постановления о признании "ЛНР" и "ДНР". Депутаты от КПРФ обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать "независимость республик".
Согласно тексту обращения, признание "ЛДНР" "создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты их народов от внешних угроз и реализации политики геноцида по отношению к жителям республик".
Переговоры по Донбассу
Президент Владимир Зеленский заявлял, что Киев рассматривает два варианта относительно дальнейших переговоров по Донбассу. Речь идет об участии в процессе США и диалоге с российским главой государства Владимиром Путиным. Прямые переговоры президентов поддерживают и на Западе.
Также в ЕС выразили опасение, что оккупированный Донбасс присоединится к РФ. Регионы, которые контролируются российскими боевиками "ДНР" и "ЛНР", становятся все ближе к России. Поэтому существует риск постепенного практического присоединения захваченных районов к российскому государству.