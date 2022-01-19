УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

В России хотят признать "ЛНР" и "ДНР" независимыми: слово за Госдумой и Путиным

19 января 2022, 17:40
Прослушать новость
Остановить

К президенту РФ обратились депутаты от КПРФ.

Владимир Путин
Российские депутаты обратились к Владимиру Путину / Reuters

В Госдуму России внесли проект постановления о признании "ЛНР" и "ДНР". Депутаты от КПРФ обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать "независимость республик".

Согласно тексту обращения, признание "ЛДНР" "создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты их народов от внешних угроз и реализации политики геноцида по отношению к жителям республик".

В Госдуму РФ внесли проект обращения к Владимиру Путину о необходимости признания "ДНР" и "ЛНР" / sozd.duma.gov.ru

Переговоры по Донбассу

Президент Владимир Зеленский заявлял, что Киев рассматривает два варианта относительно дальнейших переговоров по Донбассу. Речь идет об участии в процессе США и диалоге с российским главой государства Владимиром Путиным. Прямые переговоры президентов поддерживают и на Западе.

Также в ЕС выразили опасение, что оккупированный Донбасс присоединится к РФ. Регионы, которые контролируются российскими боевиками "ДНР" и "ЛНР", становятся все ближе к России. Поэтому существует риск постепенного практического присоединения захваченных районов к российскому государству.

Автор: Сергей Кущ
viber
Владимир Путин Госдума РФ новости Донбасса
Сейчас вы просматриваете новость «В России хотят признать "ЛНР" и "ДНР" независимыми: слово за Госдумой и Путиным». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Гороскоп Таро на неделю 17-23 января: Ракам – перемены, Девам – успех во всем, Водолеям – проблемыГороскоп Таро на неделю 17-23 января: Ракам – перемены, Девам – успех во всем, Водолеям – проблемы 4 гениальных способа использования кожуры от апельсина4 гениальных способа использования кожуры от апельсина Когда убирать елку после Нового года 2022: как сделать это правильно и не навлечь бедуКогда убирать елку после Нового года 2022: как сделать это правильно и не навлечь беду Приметы на 18 января: что нельзя делать и как не попасть в бедуПриметы на 18 января: что нельзя делать и как не попасть в беду Ни заменить, ни переоформить: в ПриватБанке не хотят выдавать новые картыНи заменить, ни переоформить: в ПриватБанке не хотят выдавать новые карты
17:58

Мать двоих детей на Тернопольщине заставили вернуть 26 тысяч гривен помощи и оштрафовали в придачу

17:40

В России хотят признать "ЛНР" и "ДНР" независимыми: слово за Госдумой и ПутинымВидео

17:16

"На это направлены все усилия": Кулеба назвал условие завершения конфликта с РФВидео

17:08

США предложили России два пути решения конфликта с Украиной - БлинкенВидео

17:03

Более 127 тысяч войск у границ Украины и угроза ракетных ударов: в Минобороны узнали о планах РоссииВидео

Реклама
17:00

Приметы на 21 января: что нельзя делать в Емельянов день и как не попасть в бедуВидео

16:40

Гаспар Ульель умер после падения со скалы - французскому актеру было 37 лет

16:23

В Киеве завершились переговоры Зеленского и госсекретаря США БлинкенаВидео

16:20

Гаспар Ульель сорвался со скалы - французского актера экстренно госпитализировали

15:58

"Бухим меньше ездить надо!": Николай Харьковский грубил и улыбался в лицо дочери погибшего в ДТПВидео

15:55

Угроза блокады пути Украины в НАТО и гарантии от США: в МИД России разразились условием ВашингтонуВидео

15:39

"Начинаются тяжелые времена": ЕС пригрозил РФ масштабными санкциями в случае расширения агрессииВидео

15:33

Висел посреди дороги: тело украинского заробитчанина нашли в Польше

15:28

Звезда сериалов Марш Турецкого и Каменская попала в реанимацию после пожара в ее квартире

15:22

Роман Цимбалюк. Жириновский раскрыл главную военную тайну РоссииВидеоблоги

15:22

Украину заметет снегом и ударит мороз -15Видео

14:32

"Тысячу Зеленского" пенсионеры уже с 24 января смогут потратить на лекарстваВидео

14:27

"Большая стройка": Движение по вантовому мосту в Запорожье откроется через считанные дни

14:21

Порошенко отпустили под личное обязательство и арестовали имуществоВидео

14:12

Умер редактор Vogue Андре Леон Телли

Реклама
14:12

Самый вкусный мясной пирог из лаваша: готовить очень просто и быстроВидео

14:01

Мать неделю не пускала домой 11-летнюю дочь на Харьковщине: не давала даже переодетьсяВидео

13:40

Голая Снежана Бабкина поздравила фанатов с Крещением и уселась пятой точкой в сугроб

13:36

Кабмин сократил срок действия COVID-сертификатовВидео

13:35

Подарят молодость и красоту: топ-8 незаменимых продуктов для женщин

13:25

Отказался общаться на русском – не взяли на работу в Киеве: в IT-фирме объяснились за скандалВидео

13:11

"Большая стройка" Зеленского возведет арены для Евробаскета в Киеве и Львове: как они будут выглядеть

13:00

Гороскоп на завтра, 20 января 2022: Тельцам – удача, Девам – завистники, Стрельцам – трудностиВидео

12:48

Оля Полякова в красных ботфортах задрала ноги, лежа на столе

12:48

Дело Порошенко: сторонники пятого президента подрались с полицией возле судаВидео

12:36

Вторжение России в Украину может начаться в очень короткие сроки - БлинкенВидео

12:28

В России "открестились" от вторжения в Украину из Беларуси и призывают лишить ВСУ вооруженияВидео

12:27

Повсюду кровь, стекло и разбросанные вещи: на Закарпатье неизвестные разбили храмФото

12:08

В Одессе автобус с пассажирами влетел в четыре авто и магазин: водитель погибВидео

11:47

40 гривен за литр: украинцам назвали февральские цены на бензин и газ на АЗСВидео

11:41

Злата Огневич на архивном фото показала, каким была ребенком

11:41

Родительские субботы 2022: даты важных поминальных дней

11:25

Приметы на 20 января: что нельзя делать в день Иоанна и как не попасть в бедуВидео

11:24

Цены на сливочное масло рекордно подскочили: в чем причинаВидео

11:24

Диетолог назвала самые полезные продукты для сердца и сосудов

Реклама
11:04

Зимние Олимпийские игры-2022: кто представит Украину, где смотреть и все подробности соревнованийВидео

10:59

Как вырастить гиацинт дома к празднику 8 Марта - все секретыВидео

10:46

В МИД РФ назвали "провокацией" заявления США об эвакуации дипломатов из Украины

10:39

Вынесли медикам в состоянии клинической смерти: жуткие подробности гибели младенца в квартире-помойкеФотоВидео

10:32

"Не меняли со времен СССР": Зеленская объяснила, почему украинцы невзлюбили новое школьное менюВидео

10:09

Олеся Жураковская в образе Мэрилин Монро показала восхитительный бюст в бездонном декольте

10:03

Названо лучшее масло для здоровья кишечникаВидео

09:56

Приметы на Крещение Господне 19 января: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

09:44

На Житомирщине загадочно погибла мать двоих детей и бизнеследи – ее нашли мертвой в лесу

09:40

"Омикроном все чаще болеют 30-летние": врач назвала нетипичные симптомы коронавирусаВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять