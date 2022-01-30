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"Особый статус" Донбасса и "формула Штайнмайера": в ТКГ объяснили ситуацию по консультациям с "ЛДНР"

30 января 2022, 05:28
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Киев готов продолжать работу по разрешению конфликта на Донбассе в форматах, в которых принимают участие Украина и Россия, сказал Андрей Костин.

ТКГ, Минские переговоры
Консультации в ТКГ не указывают на обязательства Украины вести прямые переговоры с "ЛДНР" – Костин / УНИАН

Согласование документов в рамках Минских соглашений в формате Трехсторонней контактной группы не является обязательством по прямым переговорам с представителями так называемых "ЛДНР". Украинская делегация пыталась согласовать в ТКГ изменения в закон об "особом статусе" Донбасса и имплементацию "формулы Штайнмайера", однако оппоненты в переговорном процессе блокируют такую работу. Любые попытки Москвы устроить прямой диалог Киева с представителями "ДНР" и "ЛНР" для украинского государства неприемлемы. Об этом заявил исполняющий обязанности первого заместителя руководителя делегации Киева в ТКГ Андрей Костин.

В комментарии Интерфакс-Украина он рассказал о том, что минский процесс действительно предполагает согласование определенных документов на уровне ТКГ. Киев пытался обсудить реализацию изменений в закон об "особом статусе" отдельных районов Донецкой и Луганской областей, связанные с включением в него "формулы Штайнмайера". Однако в ходе консультаций представители российской стороны заблокировали такие инициативы.

Читайте также"Пусть себе рисуют на лбу красные линии": Ермак ответил на сведения о переговорах Украины с "ЛДНР""Да, Минские соглашения содержат позицию, что ряд проектов законов подлежит согласованию в ТКГ. Один из них уже находился на согласовании – это проект закона о внесении изменений в закон Об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО Украины. В частности, изменения, связанные с необходимостью включения так называемой формулы Штайнмайера в текст законопроекта. Мы проводили такую работу. К сожалению, эта работа была заблокирована иными участниками консультаций. Они не хотят это делать, и это очень странная позиция, поскольку они отказываются делать то, что непосредственно предусмотрено Комплексом мер по выполнению Минских соглашений", - отметил Костин.

Украинский переговорщик утверждает, что Киев готов к согласованию в рамках ТКГ законопроектов, которые предусмотрены "Минском". Однако в самих минских договоренностях нет четкого механизма и понимания, что конкретно подразумевается под таким "согласованием".

"Вопрос в том, что такое согласование, каков его механизм и результат. На эти вопросы нет ответов в Минских соглашениях. Сейчас мы работаем над этим. Это очень важный элемент переговорного процесса, и здесь будет крайне важна, на мой взгляд, активная позиция ОБСЕ, поскольку согласование – это достаточно общая фраза, и каждый может ее понимать по-своему", - отметил Костин.

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Также он заверил, что попытки России подтолкнуть Украину к согласованию в ТКГ тех документов, которые не предусмотрены Минскими соглашениями, бесперспективны.

"Мы четко разделяем два процесса: обсуждение и согласование. Любой переговорный процесс предполагает обсуждение самых разных вопросов, но не обязательно предполагает согласование", - уточнил дипломат.Читайте такжеПозиция РФ по Стамбулу и требования "ЛДНР" к Турции: Гармаш раскрыл детали переговоров по Донбассу

Кроме того, он добавил, что стремление Москвы переформатировать дискуссию в формат "Украина – "ЛДНР" не приведет к успеху. Таким образом россияне пытаются выставить себя не только посредником, но и избавиться от санкций. Киев на подобный сценарий не пойдет и будет признавать только те форматы, в которых представлены Украина и Россия.

"Попытка представителей России, как кто-то говорит склонить, опустить до уровня, как они хотят этого – прямого диалога с ОРДЛО – это попытка, по сути, перевернуть саму суть переговорного процесса, снять с себя ответственность. Это даже не просто попытка представить себя посредником, а попытаться сделать так, чтобы все с этим согласились, а потом сказать: подождите, а за что санкции? Эта тактика всем видна и понятна, мы откровенно с ними на эту тему говорим. Все попытки РФ эту ситуацию переформатировать именно таким способом бесперспективны и безрезультатны. Мы на это не пойдем. Только формат ТКГ, Нормандский формат или иные международно-дипломатические форматы, где будет присутствовать и Украина, и РФ являются для нас приемлемыми. В рамках этих форматов мы сможем продолжать работу по мирному урегулированию ситуации на Донбассе", - подчеркнул Андрей Костин.

Переговоры по Донбассу

26 января в Париже прошла встреча советников лидеров стран нормандского формата по Донбассу. Официальный Киев представлял глава Офиса президента Андрей Ермак. Делегацию Москвы возглавил заместитель руководителя Администрации президента РФ Дмитрий Козак.

Как рассказал Ермак, участники переговоров провели аудит Минских соглашений, согласовали финальное заявление о восстановлении режима прекращения огня без предварительных условий и договорились продолжить работу по разногласиям относительно "Минска".

Российский представитель Козак заявил, что стороны договорились о соблюдении перемирия на Донбассе и собираются провести еще одну встречу через 2 недели в Берлине. В Германии они обсудят проблемы реализации Минских соглашений.

Накануне встречи в Париже глава ОП Андрей Ермак подчеркивал, что Украина не собирается вести прямые переговоры с "ЛДНР", поскольку такие мероприятия не отвечают интересам Киева.

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новости России ЛДНР Минские соглашения ТКГ новости Украины новости Донбасса Андрей Костин
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