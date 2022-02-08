Резников пригрозил России "зеркальными" военными учениями

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил о зеркальных военных учениях, которые проводятся в ответ на маневры России возле границе.

Глава ведомства в эфире Свобода Слова подчеркнул, что в них используются "Байрактары", "Джавелины" и другие вооружения, поставленные союзниками и партнерами.

"У них (России - ред.) учения будут с 10 по 20 февраля. Украинские вооруженные силы тоже работают, и сегодня у нас параллельно, зеркально проходят уже учения", - сказал Резников.

Глава Минобороны назвал места, где ВСУ проведут учения. По его словам, маневры пройдут на полигонах под Ровно, Ковелем, Овручем, Черниговом, Чугуевом, Сумами, Одессой, а также Николаевом (Широкий лан) и Херсоном (Алешковские пески).

"И это только полигоны. Есть еще отдельные площадки, места, где как раз с 10 по 20 февраля будут проходить учения ВСУ. С применением "Байрактаров", "Джавелинов" и NLAW (ручные противотанковые ракетные комплексы - ред.), которые мы недавно получили от Британии", - уточнил Резников.

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Угроза военного вторжения России в Украину

Журналисты Washington Post и New York Times со ссылкой на американских политиков, чиновников и разведку США сообщили о том, что Россия приготовила новый сценарий по военному вторжению в Украину.

План включает демонстрацию видеоматериалов с якобы "атакой украинцев" на русскоязычное население на востоке Украины. Позже информация была официально подтверждена Вашингтоном.

Спикер Кремля Дмитрий Песков, комментируя данные сведения, заявил, что информация о поисках повода для военного вторжения РФ в Украину публиковалась и ранее, однако "так ничего и не происходило".

В британском правительстве также сказали, что Москва готовит новый план агрессии в отношении Киева. Как полагают в Лондоне, Россия ищет повод для полномасштабной военной интервенции на территорию Украины.

Глава МИД Дмитрий Кулеба рассказал, что новые сведения о подготовке Россией плана по вторжению в Украину Вашингтон предоставил Киеву еще до официального заявления по этому вопросу. Дипломат не исключил любых опасных сценариев с российской стороны.

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