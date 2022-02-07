Германия не принуждала Украину к уступкам по урегулированию конфликта с Россией - Кулеба

Министр рассказал о встрече с главой МИД Германии Анналеной Бербок. Как известно, Германия не собирается поставлять оружие в Украину.
В понедельник, 7 февраля, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба встретился с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок. После переговоров, чиновник заявил, что Германия не склоняла Украину к уступкам из-за угрозы со стороны Российской Федерации.
"Сейчас в Украине очень популярен вопрос: принуждают ли иностранные гости украинские власти к каким-либо уступкам? Я совершенно ответственно заявляю, что ни сегодня во время встречи, ни перед этим Анналена не принуждала меня к каким-либо уступкам в вопросе урегулирования конфликта", - заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире Ток-шоу Сегодня на телеканале Украина 24.
Он отметил, что это был обмен мнениями между "друзьями и партнерами, которые стремятся к одному - урегулировать этот конфликт дипломатическими средствами".
Поддержка Германии в свете угрозы вторжения России в Украину
Как известно, 6 февраля министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявила о том, что страна не собирается осуществлять никаких поставок вооружения в Украину, так как "спровоцировать обострение".
Также ранее посольство Украины в Германии обратилось к немецкому правительству с просьбой предоставить оборонное вооружение.
Кроме того, канцлер Федеративной Республики Германия Олаф Шольц заявил, что в Германии не планируют поставлять оружие Украине, а вместо этого попробуют дипломатическим путем предотвратить возможность вторжения России в Украину.
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