Не поставляют оружие в "кризисные регионы": ФРН подтвердила, что не даст Украине вооружение

Германия подтвердила, что не будет предоставлять Украине вооружение/ Reuters

В Германии в очередной раз подчеркнули, что не собираются предоставлять Украине оружие для защиты от России.

Как отметила министр обороны страны Кристине Ламбрехт, ее государство хочет, чтобы ситуация разрешилась мирным путем, пишет Handelsblatt.

Также чиновник отметила, что ФРГ якобы не поставляет вооружение в "кризисные регионы", ведь это может вызвать еще большее обострение конфликта.

Ламбрехт подчеркнула, что сейчас первоочередной задачей является снижение эскалации, и отметила, что стоит вернуться за стол переговоров.

"В украинском конфликте у нас есть партнеры по переговорам, которые вернулись за стол переговоров – например, в Совете Россия-НАТО и в нормандском формате. Вот почему сейчас наша задача – снизить эскалацию. Мы хотим решить этот конфликт мирным путем", – отметила она.

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В то же время Германия готова отправить своих военных в Литву из-за российской угрозы. По словам Ламбрехт, Североатлантический альянс может положиться на ФРГ.

Отказ Германии предоставлять оружие Украине

Ранее канцлер Федеративной Республики Германия Олаф Шольц подтвердил, что правительство Германии не планирует поставлять оружие Украине, но будет пытаться дипломатическим путем предотвратить возможность вторжения России в Украину.

В конце января стало известно, что Германия отказывается выдавать Эстонии разрешение на экспорт немецкого оружия в Украину. Эстонские власти планировали отправить в Украину десятки противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin и 122-миллиметровых гаубиц. Перед тем, как передать Javelin, нужно было получить разрешение от их производителя – США. Что касается гаубиц, то Эстония должна была попросить Германию и Финляндию дать согласие на передачу оружия.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на такое решение и отметил, что Украина разочарована нежеланием Берлина продавать Киеву оружие. По его мнению, украинцы будут помнить об этом десятилетиями.

Ранее сообщалось, что лидеры Германии, Франции и Польши вместе обсудят вопросы угрозы вторжения России в Украину. Встреча глав трех государств Европы запланирована на вторник, 8 февраля. На повестке дня вопросы безопасности.

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