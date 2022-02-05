Россия может использовать Северный поток-2 против Германии - вице-канцлер Хабек

Вице-канцлер Германии уверен, что запуск газопровода увеличит зависимость от российского газа и потребность в диверсификации поставок голубого топлива.
Запуск газопровода Северный поток-2 увеличит зависимость от российского газа. Кроме того, Россия может использовать газопровод против Германии. Такое мнение озвучил вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек.
Представитель "зеленых" в немецком правительстве уверен, что "геополитически Северный поток-2 не только увеличивает зависимость от российского газа, но и концентрацию на уязвимом маршруте поставок", пишет издание Funke.
По словам Хабека, Северный поток-2 увеличивает потребность в диверсификации поставок газа.
"Последние несколько недель и конфликт на востоке Украины усилили нашу обеспокоенность тем, что Россия также будет использовать свои поставки газа против интересов Германии", - добавил он.
Вице-канцлер добавил: если Россия нападет на Украину, "возможны любые санкции, которые заставят Россию уйти". По его словам, ситуация в настоящее время шаткая, целью должна быть деэскалация.
"В то же время справедливо то, что США и Европейский Союз единогласно заявили: если Россия вторгнется в Украину, она заплатит за это высокую экономическую цену", - считает он.
Отметим, в федеральном правительстве Германии существуют разные позиции по поводу трубопровода СП-2. "Зеленые", в частности, критически относятся к проекту, в то время как партнер по коалиции Социал-демократическая партия Германии призывает не отказываться от проекта.
Как сообщал Главред, немецкий посол в США Эмили Хабер заявила, что Россия вынуждена будет заплатить цену, если пойдет на военное вторжение в Украину или будет использовать газ в качестве политического оружия против Европы. Канцлер Германии Олаф Шольц и глава МИД Анналена Бербок будут готовы рассмотреть любые санкции в отношении Москвы, включая ограничения в отношении Северного потока-2.
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