Угроза военного вторжения РФ в Украину и ФРГ против СП-2: в Берлине предупредили Москву об ударе

Германия может рассмотреть санкции против Северного потока-2, - немецкий посол в США / Reuters

Россия вынуждена будет заплатить цену, если пойдет на военное вторжение в Украину или будет использовать газ в качестве политического оружия против Европы. Канцлер Германии Олаф Шольц и глава МИД Анналена Бербок будут готовы рассмотреть любые санкции в отношении Москвы, включая ограничения в отношении Северного потока-2. Об этом заявила немецкий посол в США Эмили Хабер.

"Прошлым летом США и Германия совместно заявили: если Россия использует энергию в качестве оружия или произойдет очередное нарушение суверенитета Украины, России придется заплатить высокую цену", - написала она в своем Twitter-аккаунте.

Читайте такжеШантаж Газпрома из-за СП-2 и новый газовый удар по Европе: Bloomberg узнал о планах РоссииТакже она добавила, что канцлер ФРГ Шольц и глава МИД Бербок готовы будут рассмотреть любые варианты санкций в отношении России, в том числе и против СП-2.

"Ничто не будет исключено из обсуждений, в том числе Северный поток — 2", - подчеркнула Эмили Хабер.

Сертификация газопровода Северный поток-2

Федеральное сетевое агентство Германии 16 ноября приостановило сертификацию компании-оператора газопровода Северный поток-2 из-за несоответствия структуры собственности проекта немецкому законодательству.

Реклама

Немецкий регулятор требовал, чтобы компания Nord Stream 2 AG (оператор СП-2, - ред.) создала на территории ФРГ новое юридическое лицо, которое должно получить во владение немецкую часть газопровода.

16 декабря в немецком регуляторе заявили, что трубопровод СП-2 не сертифицируют в первой половине 2022 года. Таким образом, запуск магистрали не состоится до лета текущего года.

В компании Nord Stream 2 AG 26 января объявили о создании на территории Германии юридическое лицо Gas for Europe GmbH. Компания должна стать владельцем немецкого участка трубопровода Северный поток-2.

Главред рекомендует: