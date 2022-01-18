УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Санкций против СП-2 в ближайшее время не будет, так как это разъединит союзников – Сенат США

18 января 2022, 09:20
Прослушать новость
Остановить

Также ограничительные меры пока не будут вводить, чтобы не потерять потенциальных рычагов давления на Путина.

false
Санкций против Северного потока-2 в ближайшее время ожидать не стоит, заявили в США / Reuters

Вводить санкции против Северного потока-2 сейчас не время. Это может разъединить США, Германию и других союзников в Европе в то время, когда нужно сохранять единство Запада в отношениях с Россией.

Поэтому в Сенате США считают, что в ближайшее время не стоит ожидать санкций против Северного потока-2. Об этом заявила сенатор от Демократической партии Джин Шахин (штат Нью-Гемпшир) после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве, пишет УНИАН.

Также, по ее словам, ограничительные меры против газопровода пока вводить не будут, чтобы не потерять потенциальных рычагов давления на президента России Владимира Путина.

При этом она напомнила, что Конгресс выступает против газопровода Северный поток-2.

"Мы рассматриваем его как долгосрочную энергетическую угрозу для Европы. Однако сейчас приоритет – отправить важное сообщение Владимиру Путину и России, и надо держаться как можно ближе с нашими союзниками, когда мы будем посылать согласованное сообщение", – подчеркнула сенатор.

Реклама

Кроме этого, сенатор-демократ Эми Клобучар (штат Миннесота) рассказала, что администрация президента США Джо Байдена изучает, какие ограничительные меры может применить против Российской Федерации. В том числе в США анализируют все сектора экономики России, которые могут попасть под санкции. Но ограничения будут наиболее эффективными, если их будут внедрять в сотрудничестве с союзниками, подчеркнула сенатор.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 17 января, встретился с делегацией американских сенаторов. Стороны обсудили, в частности, безопасностную ситуацию вокруг Украины.

Ранее Германия заявила, что в случае широкомасштабной агрессии России против Украины могут быть введены меры против газопровода Северный поток-2. Соответствующее заявление сделала глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок.

Также ранее сообщалось, что Сенат США не поддержал законопроект республиканца Теда Круза о санкциях против Северного потока-2. Для его утверждения не удалось набрать необходимых 60 голосов во время заседания Сената.

Вас также может заинтересовать:

viber
новости США Северный поток Сенат США Северный поток-2
Сейчас вы просматриваете новость «Санкций против СП-2 в ближайшее время не будет, так как это разъединит союзников – Сенат США». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Лунный гороскоп на неделю 17-23 января: Близнецам – долги, Весам – соблазны, Козерогам – судьбоносные решенияЛунный гороскоп на неделю 17-23 января: Близнецам – долги, Весам – соблазны, Козерогам – судьбоносные решения Проблемы, как из рога изобилия: для кого из знаков год Тигра станет труднымПроблемы, как из рога изобилия: для кого из знаков год Тигра станет трудным 5 вещей, которые "убивают" любой интерьер: что делает дом ужасным5 вещей, которые "убивают" любой интерьер: что делает дом ужасным Гречка и мясо исчезнут с прилавков: украинцам раскрыли худший сценарий дефицитаГречка и мясо исчезнут с прилавков: украинцам раскрыли худший сценарий дефицита Ни заменить, ни переоформить: в ПриватБанке не хотят выдавать новые картыНи заменить, ни переоформить: в ПриватБанке не хотят выдавать новые карты
09:20

Санкций против СП-2 в ближайшее время не будет, так как это разъединит союзников – Сенат США

09:17

В МИД РФ опровергли эвакуацию российских дипломатов из Украины

09:11

Крещение Господне 2022:  когда набирать воду, как правильно хранить и использовать святую воду

09:04

Мама завела новую семью, а ребенок бродил голодный: что известно о смерти 11-летнего Максима из Запорожья

08:45

Самый красивый френч маникюр 2022, который растопит даже самое холодное сердцеФото

Реклама
08:42

Когда убирать елку после Нового года 2022: как сделать это правильно и не навлечь беду

08:42

Мышиная вознямнение

08:36

Гороскоп на сегодня, 18 января 2022: Овнам – враги, Тельцам – знаки свыше, Весам – любовьВидео

08:24

Штормовой ветер и сильные метели: украинцев предупредили об опасной погодеВидео

07:46

Британия самолетами C-17 поставляет противотанковые вооружения в Украину

07:19

Канада перебрасывает спецназ в Украину из-за риска вторжения России - СМИВидео

07:16

Приметы на 18 января: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

07:12

Астролог назвал знаки зодиака, которые не могут оставаться всю жизнь в одном браке

06:45

Путин против гривнымнение

06:39

Россия собирается эвакуировать дипломатов из Украины - NYT

05:24

4 гениальных способа использования кожуры от апельсина

05:15

Гороскоп Таро на февраль 2022: Близнецы станут везунчиками месяцаВидео

04:09

Что будет со здоровьем, если есть чернослив - исследование ученых

03:45

Младшая сестра Дмитрия Комарова в откровенной фотосессии показала идеальные формы

03:22

Вакцинация от COVID-19 станет регулярной – в Pfizer сделали неутешительный прогнозВидео

Реклама
02:41

Как правильно купаться в проруби на Крещение - ответ врачей

02:31

Гороскоп Таро для Тельцов на февраль 2022: всплеск эмоций, крутой поворот и счастье в концеВидео

01:33

Ученые нашли новое средство от похмелья

01:13

Голая Анастасия Волочкова прикрыла свои прелести лишь полупрозрачным платочком

00:53

Даша Астафьева показала сочные формы в бикини и обвинила пенсионеров в своей "неудачной" позе

00:48

Резкий рывок доллара: раскрыт худший сценарий девальвации гривныВидео

00:03

"Прикасаюсь к нему каждое утро": Маша Ефросинина поразила фото в белье

17 января, понедельник
23:55

Зеленский поведал, какой предлог может использовать РФ для нападения на УкраинуВидео

23:26

Сторонники Порошенко под зданием суда напали на журналистаВидео

22:45

Порошенко не избрали меру пресечения: суд перенесли на средуВидео

22:36

Полная антисанитария и чужой дядя: в Запорожье умерла 4-месячная девочка, ее мать разыскивают

22:32

Зеленский ответил на петицию о воинском учете для женщин: список профессий сократятВидео

22:09

"Для самообороны": Британия поделится с Украиной противотанковым оружиемВидео

22:08

FIFA назвала лучшего футболиста года

21:44

Львов засыпал сильный снегопад и постиг мощный ветер: атмосферные кадрыФотоВидео

21:26

Голодная кутья на Крещение: самый простой и быстрый рецептВидео

21:13

Арестович уволился из Офиса президента и ТКГ: причина в "личном"

21:09

Астролог рассказала, что ждет каждый знак зодиака в полнолуние 18 январяВидео

21:05

"Угольное дело": обнародована схема с участием Порошенко

20:55

Не украинская традиция: в ПЦУ рассказали, нужно ли купаться на КрещениеВидео

Реклама
20:26

Украинцам грозит отключение газа - экспертВидео

20:22

Убийство мальчика-сироты: в Запорожье задержаны два рецидивиста

20:08

Слава Каминская показала идеальную сочную грудь на танзанийском пляже: "А мама так еще ничего!"

20:05

В СБУ пояснили, как хакерам удалось взломать государственные сайтыВидео

19:41

Выбитые зубы и напуганный ребенок: в Киеве поход в ресторан для компании закончился травмами

19:40

Евровидение-2022 - оглашен список артистов, которые могут представить Украину на конкурсеВидео

19:38

"Для Украины никакого плана "Б" не может быть": Лавров не видит альтернативы "Минске"Видео

19:25

Как Порошенко искал проблемымнение

19:07

На Прикарпатье горе-киллеру оторвало руку во время закладки взрывчатки в автомобиль

19:00

С декабря Порошенко находится в розыске - МВДВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять