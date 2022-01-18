Санкций против СП-2 в ближайшее время не будет, так как это разъединит союзников – Сенат США

Санкций против Северного потока-2 в ближайшее время ожидать не стоит, заявили в США / Reuters

Вводить санкции против Северного потока-2 сейчас не время. Это может разъединить США, Германию и других союзников в Европе в то время, когда нужно сохранять единство Запада в отношениях с Россией.

Поэтому в Сенате США считают, что в ближайшее время не стоит ожидать санкций против Северного потока-2. Об этом заявила сенатор от Демократической партии Джин Шахин (штат Нью-Гемпшир) после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве, пишет УНИАН.

Также, по ее словам, ограничительные меры против газопровода пока вводить не будут, чтобы не потерять потенциальных рычагов давления на президента России Владимира Путина.

При этом она напомнила, что Конгресс выступает против газопровода Северный поток-2.

"Мы рассматриваем его как долгосрочную энергетическую угрозу для Европы. Однако сейчас приоритет – отправить важное сообщение Владимиру Путину и России, и надо держаться как можно ближе с нашими союзниками, когда мы будем посылать согласованное сообщение", – подчеркнула сенатор. Реклама

Кроме этого, сенатор-демократ Эми Клобучар (штат Миннесота) рассказала, что администрация президента США Джо Байдена изучает, какие ограничительные меры может применить против Российской Федерации. В том числе в США анализируют все сектора экономики России, которые могут попасть под санкции. Но ограничения будут наиболее эффективными, если их будут внедрять в сотрудничестве с союзниками, подчеркнула сенатор.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 17 января, встретился с делегацией американских сенаторов. Стороны обсудили, в частности, безопасностную ситуацию вокруг Украины.

Ранее Германия заявила, что в случае широкомасштабной агрессии России против Украины могут быть введены меры против газопровода Северный поток-2. Соответствующее заявление сделала глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок.

Также ранее сообщалось, что Сенат США не поддержал законопроект республиканца Теда Круза о санкциях против Северного потока-2. Для его утверждения не удалось набрать необходимых 60 голосов во время заседания Сената.

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