Германия пригрозила РФ мерами против "Северного потока-2" в случае обострения агрессии

Германия пригрозила РФ мерами против ПП2 / Reuters

В случае широкомасштабной агрессии России против Украины могут быть введены меры против газопровода "Северный поток-2".

Соответствующее заявление сделала глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок во время совместного брифинга с главой МИД Дмитрием Кулебой.

Бербок напомнила, что пока процесс сертификации газопровода остановлен.

"Мы, учитывая этот проект, имеем геополитические нюансы. Мы поддерживаем позицию Вашингтона, что если эскалация со стороны Российской Федерации будет продолжаться, то будем применять соответствующие меры", – подчеркнула глава МИД Германии.

Министр отметила, что поддерживает территориальную целостность Украины и вопрос суверенитета независимого государства для нее "не является вопросом для обсуждения".

Реклама

"Каждая новая агрессия будет иметь большую цену. Мы готовы провести серьезный диалог с Россией, поскольку дипломатия – это единственный подходящий путь, чтобы разрядить напряженную ситуацию", – подчеркнула Бербок.

В то же время она добавила, что Германия не будет говорить об Украине без Украины, и все свои шаги будет тесно согласовывать с НАТО и Украинским государством.

Ранее сообщалось, что Сенат США не поддержал законопроект республиканца Теда Круза о санкции против Северного потока-2. Для его утверждения не удалось набрать необходимых 60 голосов во время заседания Сената.

Напомним, ранее Федеральное сетевое агентство Германии приостановило процесс сертификации компании-оператора российского газопровода Северный поток-2. Процедуру поставили на паузу из-за несоответствия структуры собственности проекта немецкому законодательству.

Вас также может заинтересовать: