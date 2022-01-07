Во Франции пригрозили РФ закрыть Северный поток-2 в случае вторжения в Украину

Во Франции грозят санкциями против Северного потока 2 / Фото Reuters

Министр иностранных дел Франции Ив Ле Дриан заявил о том, что руководство России пытается отстранить Европейский Союз от обсуждения ситуации вокруг Украины, планируя прямые переговоры с США.

"Владимир Путин хочет обойти Европейский союз, он хочет ослабить сплоченную позицию стран ЕС. Но безопасность в Европе невозможно представить без европейцев", - сказал Ле Дриан в эфире телеканала BFM TV и RMC Radio.

Он предупредил, что возможные военные действия России в Украине в любом случае приведут к "серьезным стратегическим последствиям", одним из которых может стать пересмотр договора по газопроводу Северный поток — 2.

Французский министр добавил, что, несмотря на заверения Путина в отводе российских войск от границы с Украиной, Париж не заметил, чтобы это действительно произошло.

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Сертификация Северного потока-2

Ранее Федеральное сетевое агентство Германии приостановило процесс сертификации компании-оператора российского газопровода Северный поток-2. Процедуру поставили на паузу из-за несоответствия структуры собственности проекта немецкому законодательству.

В ФРГ поставили РФ условие, согласно которому Nord Stream AG должна зарегистрировать в Германии новую компанию и отдать ей во владение часть магистрали, проложенную по немецкой территории.

До тех пор, пока Газпром не выполнит условия немецкого регулятора, сертификация газопровода Северный поток-2 возобновлена не будет.

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