Кремль хочет выгнать из страны аккредитированные СМИ Германии: причина

Телеканала RT DE/ Соцсети

В МИД России пригрозили Германии "ответными мерами" в связи с решением комиссии по лицензированию и надзору государства запретить вещания российского пропагандистского телеканала RT DE, который ранее назывался Russia Today, пишет ТАСС.

В частности, Кремль грозит запретить аккредитованные СМИ.

Кроме того, гнев России вызвали Интернетет-посредники, которые удалили аккаунты телеканала RT DE со своих платформ.

"Вердикт немецкого медиарегулятора является недвусмысленным сигналом, что российские озабоченности демонстративно проигнорированы. Данный шаг лишает нас иного выбора, кроме как приступить к реализации ответных мер в отношении аккредитованных в России германских СМИ, а также интернет-посредников, ...удаливших аккаунты телеканала со своих платформ", - сказано в заявлении МИД РФ.

В Москве закрытие пропагандистского канала называют "политически обусловленным давлением".

Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заверил, что нет достоверных дат по поводу начала широкомасштабного вторжения РФ в Украину. Таким образом он опроверг слухи о возможных датах нападения, которые распространяются в соцсетях.

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