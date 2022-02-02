Кремль хочет выгнать из страны аккредитированные СМИ Германии: причина

Кремль разгневался из-за Интернетет-посредников, удаливших аккаунты телеканала RT DE со своих платформ.
В МИД России пригрозили Германии "ответными мерами" в связи с решением комиссии по лицензированию и надзору государства запретить вещания российского пропагандистского телеканала RT DE, который ранее назывался Russia Today, пишет ТАСС.
В частности, Кремль грозит запретить аккредитованные СМИ.
Кроме того, гнев России вызвали Интернетет-посредники, которые удалили аккаунты телеканала RT DE со своих платформ.
"Вердикт немецкого медиарегулятора является недвусмысленным сигналом, что российские озабоченности демонстративно проигнорированы. Данный шаг лишает нас иного выбора, кроме как приступить к реализации ответных мер в отношении аккредитованных в России германских СМИ, а также интернет-посредников, ...удаливших аккаунты телеканала со своих платформ", - сказано в заявлении МИД РФ.
В Москве закрытие пропагандистского канала называют "политически обусловленным давлением".
Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заверил, что нет достоверных дат по поводу начала широкомасштабного вторжения РФ в Украину. Таким образом он опроверг слухи о возможных датах нападения, которые распространяются в соцсетях.
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