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"Нет достоверных или теоретических дат начала агрессии РФ" - Кулеба

2 февраля 2022, 19:16

Министр опреверг распространяемую в сети информацию о возможном нападении России.

Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба не знает дат нападения России / Reuters

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заверил, что нет достоверных дат по поводу начала широкомасштабного вторжения РФ в Украину. Таким образом он опроверг слухи о возможных датах нападения, которые распространяются в соцсетях.

"Нет достоверных или теоретических дат начала агрессии РФ. Это все существует в социальных сетях, мысленно у наших экспертов, граждан, но ни одна из имеющихся информаций не позволяет сделать даже предположение о какой-либо дате", - сказал Кулеба на брифинге 2 февраля.

Кроме того, министр заверил, что власти не упускают контроль за военной напряженностью у украинских границ, а в случае ухудшения ситуации будут мгновенно реагировать.

"Мы внимательно за всем следим. Мы обладаем полнотой информации о маневрах и о том, что происходит вдоль нашей границы. Наши партнеры также внимательно за всем следят и делятся с нами всей необходимой информацией. Соответственно, если эти учения начнут эволюционировать во что-то другое, мы мгновенно это увидим и подготовимся. Внимательно следим, но сохраняем голову холодной", – добавил Кулеба.

Угроза военного вторжения России в Украину

В Белом доме со ссылкой на разведку США ранее сделали заявление о том, что Россия за несколько недель до возможного военного вторжения на территорию Украины может организовать провокацию в виде нападения на боевиков "ЛДНР" на Донбассе "под чужим флагом". Как считают американцы, подобные действия могут стать поводом для полномасштабного наступления на украинское государство.

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Журналисты CNN со ссылкой на Минобороны Украины опубликовали информацию о том, что у украинских границ находится более 127 тысяч российских военных. В оборонном ведомстве допускают сценарий, при котором Россия может нанести ракетные удары по стратегическим объектам.

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего обращения к нации заявил, что украинцы не должны поддаваться панике. По его словам, ситуация остается стабильной. Угроза полномасштабного военного вторжения России присутствует с 2014 года, однако опасности не стало больше. Увеличилось нагнетание панических настроений при такой обстановке. При этом украинское государство должно быть готовым к обороне своей страны.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков говорил, что передвижение войск РФ в приграничных с Украиной территориях связано с якобы напряженной ситуацией в регионе и действиями НАТО. Российское государство считает движение войск "мерами предосторожности".

Президент США Байден предупредил главу РФ Путина о том, что Москву ждут небывалые санкции в случае военного вторжения в Украину. Российские банки могут отключить от доллара.

В комитете Верховной Рады по безопасности сказали, что Украина мобилизует 300-400 тысяч резервистов в случае обострения российско-украинского военного конфликта. Это люди с боевым опытом, которые могут быстро выполнять поставленные задачи.

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