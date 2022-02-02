УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В Украине директоров школ учат стрелять из оружия

2 февраля 2022, 14:26
Прослушать новость
Остановить

Педагогов готовят в рамках Программы национального сопротивления.

Директоры школ учились стрелять по мишени / Соцсети

Во вторник, 1 февраля, во Львове директоров школ обучали стрельбе. Базовые практические навыки владения оружием руководители учебных заведений получали в рамках Программы национального сопротивления.

Как сообщили в пресс-службе управления образования Львовского городского совета, план действий направлен на случай развертывания полномасштабных военных действий на территории Украины.

"Он предусматривает обучение жителей громады навыкам стрельбы и домедицинской помощи, сотрудничество с батальонами, которые расположены на территории Львовской ГТГ, и развитие инфраструктуры", - сказано в сообщении.

Угроза военного вторжения России в Украину

В Белом доме со ссылкой на разведку США ранее сделали заявление о том, что Россия за несколько недель до возможного военного вторжения на территорию Украины может организовать провокацию в виде нападения на боевиков "ЛДНР" на Донбассе "под чужим флагом". Как считают американцы, подобные действия могут стать поводом для полномасштабного наступления на украинское государство.

Журналисты CNN со ссылкой на Минобороны Украины опубликовали информацию о том, что у украинских границ находится более 127 тысяч российских военных. В оборонном ведомстве допускают сценарий, при котором Россия может нанести ракетные удары по стратегическим объектам.

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего обращения к нации заявил, что украинцы не должны поддаваться панике. По его словам, ситуация остается стабильной. Угроза полномасштабного военного вторжения России присутствует с 2014 года, однако опасности не стало больше. Увеличилось нагнетание панических настроений при такой обстановке. При этом украинское государство должно быть готовым к обороне своей страны.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков говорил, что передвижение войск РФ в приграничных с Украиной территориях связано с якобы напряженной ситуацией в регионе и действиями НАТО. Российское государство считает движение войск "мерами предосторожности".

Президент США Байден предупредил главу РФ Путина о том, что Москву ждут небывалые санкции в случае военного вторжения в Украину. Российские банки могут отключить от доллара.

В комитете Верховной Рады по безопасности сказали, что Украина мобилизует 300-400 тысяч резервистов в случае обострения российско-украинского военного конфликта. Это люди с боевым опытом, которые могут быстро выполнять поставленные задачи.

Читайте также:

viber
новости Львова вторжение России новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «В Украине директоров школ учат стрелять из оружия». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Гороскоп Таро на неделю 31 января – 6 февраля: Скорпионам – деньги, Водолеям – потери, Рыбам - переменыГороскоп Таро на неделю 31 января – 6 февраля: Скорпионам – деньги, Водолеям – потери, Рыбам - перемены Сказочное везение и исполнение желаний: для кого из знаков дата 22.02.2022 станет счастливойСказочное везение и исполнение желаний: для кого из знаков дата 22.02.2022 станет счастливой "Я в шоке, посмотрите!": Тринчер показала свою грудь спустя 2 недели после пластики"Я в шоке, посмотрите!": Тринчер показала свою грудь спустя 2 недели после пластики Китайский Новый год 2022: дата, традиции и запреты праздникаКитайский Новый год 2022: дата, традиции и запреты праздника До 50 грн за литр: украинцам назвали заоблачные цены на бензин в февралеДо 50 грн за литр: украинцам назвали заоблачные цены на бензин в феврале
15:00

На предприятиях "Метинвеста" прошли обыски - иноСМИ

14:55

Звезда фильма Укрощение строптивого Орнелла Мути получит российское гражданство

14:52

Сурок Тимка предсказал, когда придет весна в Украину и наступит потеплениеВидео

14:42

Приметы на 3 февраля: что нельзя делать в день Максима и как не попасть в бедуВидео

14:32

Кулинарный шедевр: как приготовить восхитительные тефтели в духовкеВидео

Реклама
14:26

В Украине директоров школ учат стрелять из оружияВидео

14:11

Будет альтернатива: Резников объяснил, как именно отменят призыв в УкраинеВидео

13:59

Разрешат тратить на коммуналку: Кабмин расширяет программу "єПідтримка" для украинцев

13:44

ОРДЛО не получит "особый статус" - КулебаВидео

13:29

Выписала себе премий на 50 тысяч гривен: на Киевщине врач пыталась незаконно обогатиться

13:25

Диета №0: ТОП-6 интересных фактов о новом сериале от 1+1Видео

13:21

Стало известно, какое вооружение Польша предоставит Украине для обороныВидео

13:16

Кренило на бок, а хвост зацепился об землю: посадка самолета при сильном ветре попала на видеоВидео

13:16

Курс доллара достигнет показателя четырехлетней давности - аналитикВидео

13:03

В Николаевской области парень набрал на женщину восемь кредитов, украв ее сумкуВидео

13:00

Гороскоп на завтра, 3 февраля 2022: Ракам – враги, Весам – ревность, Водолеям – опасные авантюрыВидео

12:47

Святослав Вакарчук впервые рассказал о новорожденном сыне и кризисе среднего возраста

12:42

Дроны и не только: Украина передала Польше список необходимого военного оборудованияВидео

12:33

Одиозного нардепа Трухина исключили из "Слуги народа": СМИ опубликовали кадры с ДТП с его участиемВидео

12:25

Угрожает покалечить и убить: в Сеть попали кадры, как женщина пытается спастись от мужа

Реклама
12:19

"Почему он никого не подпускает?": в Сети подняли на смех "пятиметровый брудершафт" Путина и ОрбанаВидео

11:46

Голая Мила Нитич засветила пышную грудь в постели

11:40

В Украине наметет до 1,5 метра снега: каким регионам готовиться к непогодеВидео

11:35

Пенсия в 60 не светит: без выплат останутся больше половины украинцев

11:34

У Зеленского есть три пути для изменения Минских соглашениймнение

11:10

"Большая стройка" расширит объездную Львова и построит развязки

10:57

В Белом доме сравнили действия России с поведением лисы в курятнике

10:38

Важный газовый тариф пересчитают: от чего будет зависеть сумма в квитанциях

10:37

Совет да любовь: названы лучшие пары по знаку зодиакаВидео

10:34

Больницы не справляются: при каких симптомах коронавируса нужно звонить в скоруюВидео

09:57

Разоружение в обмен на деэскалацию: El Pais "слила" ответ США и НАТО на предложения РФ по безопасности

09:55

Кредит погашен, а деньги требуют до сих пор: ПриватБанк подловили на вымогательстве

09:48

Каким людям грозит тяжелая форма течения Омикрона - ответы врачей

09:11

Гороскоп на сегодня, 2 февраля 2022: Львам – деньги, Весам – сплетни, Водолеям – вещие сныВидео

09:08

Дипломатия пока что не сработала, пора укреплять восточный фланг НАТО - Госдеп США

08:51

Хирург рассказал, какие проблемы были у Леонтьева из-за пластических операций

08:30

Коронавирус в Украине 2 февраля: за сутки число новых COVID-больных превысило 35 тысячВидео

08:06

3 простых способа, которые сделают прихожую невероятно уютнойВидео

07:57

Жители только двух стран готовы отправить в Украину армию для защиты от РФ – опросВидео

07:10

Украина в НАТО и 120 тысяч войск РФ на границе: дипломат назвал преимущества союза с Британией

Реклама
07:04

Февраль 2022 будет "ласковым": синоптик уточил прогноз погоды на месяц по УкраинеВидео

06:35

У Путина нет права вето по вопросу вступления Украины в НАТО - ПентагонВидео

06:30

Украина пытается освободиться от крючка, на котором виситмнение

06:30

Чем кормить котят: сбалансированный рацион и запрещенные продукты

05:46

Целебный эликсир для всех растений: обычная корица заменит удобрения и фунгицидыВидео

05:30

"Микс из трех инфекций": Минздрав рассказал, какие вирусы сейчас "гуляют" по УкраинеВидео

05:28

Перспективы Украины в НАТО и союз с Британией и Польшей: сокурсник Путина назвал план для КиеваВидео

05:07

Чем заменить разрыхлитель в тесте: 3 способа, которые спасут вашу выпечку

04:36

Лицо ангела, тело богини: соблазнительная Деми Роуз показала свои сочные "дыньки" вблизи

03:05

Бомбоубежища в Киеве, Харькове и Львове: где спрятаться в случае войны

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять