В Украине директоров школ учат стрелять из оружия

Директоры школ учились стрелять по мишени / Соцсети

Во вторник, 1 февраля, во Львове директоров школ обучали стрельбе. Базовые практические навыки владения оружием руководители учебных заведений получали в рамках Программы национального сопротивления.

Как сообщили в пресс-службе управления образования Львовского городского совета, план действий направлен на случай развертывания полномасштабных военных действий на территории Украины.

"Он предусматривает обучение жителей громады навыкам стрельбы и домедицинской помощи, сотрудничество с батальонами, которые расположены на территории Львовской ГТГ, и развитие инфраструктуры", - сказано в сообщении.

Угроза военного вторжения России в Украину

В Белом доме со ссылкой на разведку США ранее сделали заявление о том, что Россия за несколько недель до возможного военного вторжения на территорию Украины может организовать провокацию в виде нападения на боевиков "ЛДНР" на Донбассе "под чужим флагом". Как считают американцы, подобные действия могут стать поводом для полномасштабного наступления на украинское государство.

Журналисты CNN со ссылкой на Минобороны Украины опубликовали информацию о том, что у украинских границ находится более 127 тысяч российских военных. В оборонном ведомстве допускают сценарий, при котором Россия может нанести ракетные удары по стратегическим объектам.

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Президент Украины Владимир Зеленский во время своего обращения к нации заявил, что украинцы не должны поддаваться панике. По его словам, ситуация остается стабильной. Угроза полномасштабного военного вторжения России присутствует с 2014 года, однако опасности не стало больше. Увеличилось нагнетание панических настроений при такой обстановке. При этом украинское государство должно быть готовым к обороне своей страны.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков говорил, что передвижение войск РФ в приграничных с Украиной территориях связано с якобы напряженной ситуацией в регионе и действиями НАТО. Российское государство считает движение войск "мерами предосторожности".

Президент США Байден предупредил главу РФ Путина о том, что Москву ждут небывалые санкции в случае военного вторжения в Украину. Российские банки могут отключить от доллара.

В комитете Верховной Рады по безопасности сказали, что Украина мобилизует 300-400 тысяч резервистов в случае обострения российско-украинского военного конфликта. Это люди с боевым опытом, которые могут быстро выполнять поставленные задачи.

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