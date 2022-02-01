Атака на Украину обернется большой войной в Европе: Зеленский обратился к России

Владимир Зеленский / Офис президента

Если Россия пойдет на новое военное вторжение в Украину, полномасштабная война может начаться в Европе. Война никому не нужна, и россияне должны услышать украинцев. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

"Никто не может предусмотреть, что будет дальше, 100% гарантии никто не даст. Мы должны быть справедливыми в этом вопросе, Украина должна рассчитывать на себя и готовиться к плохим вещам. Уменьшение рисков – это мощная армия, которая не наступает, а защищает до конца. Россияне должны нас слышать и понимать, что война никому не нужна, и мы никого с оружием не приглашаем на свою землю. Общество, армия и государство изменились. Оккупации не будет, а будет трагедия. Это будет полномасштабная война в Европе", - сказал он.

Также он добавил, что у границ Украины находятся более 100 тысяч войск РФ.

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