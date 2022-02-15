США не подтвердили факт отвода российских войск от Украины - Байден

США не подтвердили информации о выводе войск РФ / Фото Reuters

Президент Джо Байден заявил, что США пока еще "не подтвердили" информацию о том, что Россия отвела войска от границ Украины.

"Министр обороны России сегодня сообщил, что некоторые воинские части покидают свои позиции вблизи Украины. Это было бы хорошо, но мы еще не проверили это", — сказал Байден.

"Мы еще не подтвердили, что российские воинские части возвращаются на свои базы — наши аналитики указывают, что они остаются на опасных позициях, и факт остается фактом - прямо сейчас Россия сконцентрировала более 150 тысяч военнослужащих, окруживших Украину и Беларусь, и вдоль границы с Украиной, и вторжение остается явно возможным", - заявил президент США.

Также он повторил призыв к американцам, находящимся в Украине, ухать из страны, пока это безопасно. Также он отметил факт переноса посольства США из Киева во Львов.

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Возможное вторжение России в Украину

Американская компания Maxar Technologies обнародовала новые спутниковые снимки, доказывающие, что Россия продолжает перебрасывать войска и технику в Беларусь и незаконно оккупированный Крым. В частности, в Беларуси в 45 км от украинских границ заметили российскую боевую группу, а в Крыму – реактивные системы залпового огня, бронетехнику и военные палатки.

При этом президент США Джо Байден ранее призвал американцев уехать из Украины на фоне возможного российского вторжения. Глава Белого дома в то же время подчеркнул, что не будет отправлять американских военных в Украину. Он объяснил это тем, что "это будет мировая война, когда американцы и россияне начинают стрелять друг в друга".

Ранее американские СМИ сообщали, что РФ продолжает перебрасывать к украинской границе боевые подразделения – и на своей территории, и в Беларуси. Россия стянула к украинской границе уже 70% необходимого количества военных для возможного полномасштабного вторжения. К вторжению готовы уже более 62 тысяч военнослужащих.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников ранее отмечал, что украинские военные сейчас отрабатывают различные варианты развития событий, поэтому российский сценарий 2014 года сегодня невозможен. Однако самый вероятный сценарий, который может применить РФ – это дестабилизация внутри страны, подчеркнул Резников.

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