"Войны редко начинаются в среду": посол РФ в ЕС отверг вероятность вторжения в Украину 16 февраля

Владимир Чижов рассказал, будет ли вторжение России в Украину / Фото twitter.com/RusMission_EU

Постоянный представитель России в Европейском Союзе Владимир Чижов заявил, что Россия не планирует осуществлять вторжение в Украину ни 16 февраля, ни в любой другой день.

"Я могу заверить вас, что касается России, то в эту среду нападения не будет. Никакой эскалации не будет ни на следующей неделе, ни в следующем месяце", — цитирует российского дипломата немецкая газета Handelsblatt.

При этом Чижов добавил, что "войны в Европе редко начинаются в среду". Также он заявил, что обвинения в том, что РФ планирует вторжение в Украину - очень серьезные.

"Если вы выдвигаете обвинения — особенно очень серьезные обвинения против России — вы также должны предоставить доказательства. Иначе это клевета", - сказал Чижов.

Посол РФ назвал условия для деэскалации ситуации. По его словам, Запад должен серьезно отнестись к "проблемам безопасности", на которые указывает Москва.

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"Если наши партнеры, наконец, прислушаются к нашим опасениям, процесс деэскалации не заставит себя ждать. Это пошло бы на пользу всех жителей Европы (...), а также других народов мира", — отметил представитель России в ЕС.

Как сообщал Главред, ранее постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов заявил, что Россия не будет нападать на Украину, если ее на это "не спровоцируют". При этом, по его словам, Москва имеет право защищать российских граждан, которые проживают на Донбассе.

Возможное вторжение России в Украину

12 февраля издание Spiegel сообщило со ссылкой на данные ЦРУ и американских военных, что нападение России на Украину может произойти 16 февраля.

Американская компания Maxar Technologies обнародовала новые спутниковые снимки, доказывающие, что Россия продолжает перебрасывать войска и технику в Беларусь и незаконно оккупированный Крым. В частности, в Беларуси в 45 км от украинских границ заметили российскую боевую группу, а в Крыму – реактивные системы залпового огня, бронетехнику и военные палатки.

В Кремле с иронией отнеслись к информации СМИ о возможном вторжении России в Украину в три часа ночи среды, 16 февраля. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков предложил украинцам "поставить будильники и самим убедиться".

15 февраля президент США Джо Байден выступил со срочным заявлением из-за агрессии России. По его словам, возле границ Украины находятся около 150 тыс. войск в России и Беларуси. Угроза вторжения сохраняется. При этом США готовы решительно реагировать на вторжение в Украину. Байден добавил, что если будет атака РФ, США введут немедленные санкции. Северный поток-2 не будет запущен.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен считает "вполне возможным", что Россия совершит акт агрессии в отношении Украины на этой неделе. По его словам, президент РФ Владимир Путин сделал для этого "все необходимое".

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