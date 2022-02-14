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В России заверили, что не будут нападать на Украину, если не будет "провокаций"

14 февраля 2022, 21:19

Москва имеет право защищать российских граждан, которые проживают на Донбассе, заявил российский чиновник.

Россия вновь заверила, что не будет нападать / ТАСС

Постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов заявил, что Россия не будет нападать на Украину, если ее на это "не спровоцируют".

Он добавил, что Москва имеет право защищать российских граждан, которые проживают на Донбассе, сообщил российский чиновник в интервью изданию The Guardian.

"Мы не будем вторгаться в Украину, если нас на это не спровоцируют. Если украинцы нападут на Россию, не стоит удивляться, если мы ответим", - сказал Чижов.

В качестве еще одной "провокации", которая может спровоцировать нападение России на Украину, дипломат назвал убийство российских граждан как на Донбассе, так и в любом другом месте. При этом постпред не уточнил, кто и за что их будет "убивать".

Еще одной "провокацией", которая может привести к российскому вторжению, Чижов назвал инсценировку инцидента против боевиков на оккупированных районах Донецкой и Луганской области (ОРДЛО).

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"Спровоцировав их, а затем ударив по ним изо всех сил, тем самым вынудив Россию на реакцию, чтобы избежать гуманитарной катастрофы на своих границах", - уточнил российский дипломат.

Возможное вторжение России в Украину

Издание Spiegel сообщило со ссылкой на данные ЦРУ и американских военных, что нападение России на Украину может произойти в ближайшую среду, 16 февраля.

Советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан также заявил, что Российская Федерация может начать вторжение в Украину во время проведения Олимпийских игр в Пекине — нападение может произойти до 20 февраля.

Президент США Джо Байден во время видеоконференции с лидерами стран ЕС и НАТО также назвал предполагаемой датой вторжения России в Украину 16 февраля.

С позицией президента США не согласился Брюссель и Лондон. Как пишет Politico, представитель Великобритании сказал, что у них "иная интерпретация" разведданных на 16 февраля и, в общем, в Европе "другая картина" происходящего.

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