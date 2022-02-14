Крым и Донбасс вернутся исключительно дипломатическим путем - Зеленский

Владимир Зеленский высказался о Крыме и Донбассе / скриншот

Президент Владимир Зеленский уверен, что оккупированный Донбасс и Крым вернутся исключительно дипломатическим путем. Украина не намерена уступать свои территории, рассказал гарант в своем новом видеообращении в понедельник, 14 февраля.

По его словам, сегодня в мире признают, что от Украины и ее армии зависит безопасность Европы и всего континента.

"Мы стремимся к миру, и мы хотим решать все вопросы исключительно путем переговоров. И Донбасс, и Крым вернутся в Украину. Исключительно дипломатическим путем. Мы не покушаемся на чужое, но и своего не отдадим, - подчеркнул Зеленский.

Он также отметил, что украинцы уверены в своих ВСУ, но военные тоже "должны чувствовать нашу поддержку, нашу сплоченность и наше единство".

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Возможное вторжение России в Украину

Издание Spiegel сообщило со ссылкой на данные ЦРУ и американских военных, что нападение России на Украину может произойти в ближайшую среду, 16 февраля.

Советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан также заявил, что Российская Федерация может начать вторжение в Украину во время проведения Олимпийских игр в Пекине — нападение может произойти до 20 февраля.

Президент США Джо Байден во время видеоконференции с лидерами стран ЕС и НАТО также назвал предполагаемой датой вторжения России в Украину 16 февраля.

С позицией президента США не согласился Брюссель и Лондон. Как пишет Politico, представитель Великобритании сказал, что у них "иная интерпретация" разведданных на 16 февраля и, в общем, в Европе "другая картина" происходящего.

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