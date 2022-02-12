Вторжение России в Украину 16 февраля: в ЕС и Британии не согласились с прогнозом Байдена - Politico / Reuters

Президент США Джо Байден во время видеоконференции с лидерами стран ЕС и НАТО назвал предполагаемой датой вторжения России в Украину 16 февраля.

Такую информацию обнародовало издание Politico со ссылкой на собственные источники. С позицией президента США не согласился Брюссель и Лондон.

Собеседники ресурса в Вашингтоне сказали, что Россия начнет "физическое вторжение" 16 февраля и этому могут предшествовать ракетные удары и кибератаки.

Представитель Великобритании сказал Politico, что у них "иная интерпретация" разведданных на 16 февраля и вообще в Европе "другая картина" происходящего.

Два дипломата из ЕС высказали еще более скептическую позицию. Один из них заявил, что в Европе "отказываются такое покупать". Politico предполагает, что разные точки зрения могут указывать, что разведданные на 16 февраля — это не общая оценка США, а просто исходные данные.

Реклама

Угроза вторжения России в Украину

Президент США Джо Байден поделился своими догадками по поводу вероятного вторжения России в Украину с другими лидерами НАТО и ЕС. США считают, что Владимир Путин решил атаковать Украину в ближайшие несколько дней. Соответствующее обращение американского президента к союзникам последовало за совещанием оперативного штаба в Белом доме, сообщает The Guardian.

Спецслужбы США обнародовали срочное предупреждение союзникам по НАТО о нападении России на Украину, которое, вероятно, может произойти в ближайшую среду, 16 февраля. Такую информацию обнародовало издание Spiegel со ссылкой на данные ЦРУ и американских военных.

В МИД России отреагировали на новости об угрозе вторжения в Украину - там заявили, что они являются "дискредитацией требований Москвы" по так называемым "гарантиям безопасности".

Читайте еще: