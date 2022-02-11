"Информационная атака": в МИД РФ отреагировали на новости о вторжении в Украину

В России отреагировали на новости о вторжении в Украину / Reuters

В МИД России отреагировали на новости об угрозе вторжения в Украину - там заявили, что они являются "дискредитацией требований Москвы" по так называемым "гарантиям безопасности".

Российский МИД пожаловался на "информационную атаку", сообщает ТАСС.

Как заявили в МИД России, против Москвы ведется "скоординированная информационная атака". В ведомстве отметили, что ее цель - "дискредитация российских требований" по "гарантиям безопасности".

Российское министерство в очередной раз обвинило Запад в якобы "военном освоении" Украины. Кроме того, там заявили о "сговоре" СМИ и правительств западных стран для "нагнетания напряженности" вокруг Украины.

Возможное вторжение России в Украину

8 февраля резидент США Джо Байден заявил, что хозяин Кремля Владимир Путин до сих пор не принял решение относительно вторжения в Украину. При этом глава Белого дома уточнил, что предупредил Путина о последствиях для экономики РФ, если он такое решение все же примет.

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Ранее издание New York Times опубликовало статью, в которой говорилось о том, что российские военные проходят последние этапы подготовки и находятся "в полной боевой готовности" для полномасштабного вторжения в Украину.

Тем временем немецкое издание Bild опубликовало план возможного вторжения России в Украину, согласно которому Кремль якобы планирует создать марионеточное правительство в стране, а впоследствии провести общенациональный референдум о присоединении к России.

11 февраля президент США Джо Байден поделился своими догадками по поводу вероятного вторжения России в Украину с другими лидерами НАТО и ЕС.

США считают, что Владимир Путин решил атаковать Украину в ближайшие несколько дней, пишет The Guardian.

Соответствующее обращение американского президента к союзникам последовало за совещанием оперативного штаба в Белом доме. В ходе этих переговоров обсуждались последние разведывательные данные о наращивании российского военного могущества и взглядах Путина.

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