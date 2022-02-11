Зеленский призвал власти разных уровней помочь в формировании сил территориальной обороны

Зеленский призвал к борьбе против РФ / Reuters

В Украине нагнетает угроза вторжения Российской Федерации. В связи с этим, глава государства Владимир Зеленский призвал власти всех уровней присоединиться к борьбе с врагом в формировании сил территориальной обороны.

"Национальное сопротивление и территориальная оборона. Их организация проходит под эгидой и непосредственным руководством ВСУ. Все, особенно отдельные руководители на местах, должны ясно осознать: есть вещи, которые должны воплощать в жизнь исключительно военные, исключительно профессионалы. Помогать им - это хорошо, но иногда не мешать им это гораздо лучше", - сказал Зеленский на заседании Конгресса местных и региональных властей Украины в Харькове,

Также он подчеркнул, что в свете возможной войны нет места для интриг.

"Ежедневно, тем более сейчас, должно быть полное взаимодействие власти всех уровней и полное понимание своей ответственности со стороны ОГА, РГА, областных и районных советов и других представителей местного самоуправления для построения очень эффективной модели территориальной обороны и национального сопротивления. Это - надежный тыл для профессиональной и хорошо оснащенной армии, которые вместе составляют основу нашего государства, основу сильного государства", - добавил президент.

Между тем к формированию сил терробороны призвал и заместитель командующего Сил территориальной обороны ВСУ Сергей Собко обратился к украинским предпринимателям с просьбой к партнерству. Офицер призывает помочь в формировании мощного резерва территориальной обороны на фоне угрозы вторжения России.

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"Как офицер Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины обращаюсь к предпринимателям с призывом к новому партнерству - формированию вместе с нами мощного резерва территориальной обороны", - написал он в Facebook.

По словам Собко, резервисты - люди, получающие знания и навыки того, как защитить себя, общину, свой дом и бизнес в условиях чрезвычайных ситуаций.

"Резервисты - это вы или ваши работники, которые могут проходить службу в военном резерве по месту жительства. Чем больше будет таких людей, тем меньшим будет желание России посягать на наши территории", - добавил военный.

Также он надеется, что предприниматели-работодатели будут поддерживать работников, которые будут вступать в резерв ТРО.

"Это, в первую очередь, касается сохранения рабочего места и полной заработной платы за работником, который будет участвовать в тренировках и сборах. А также – продвижение вступления в ряды Территориальной обороны для защиты наших домов", - заключил заместитель командующего Сил территориальной обороны ВСУ.

Напомним, ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что силы теробороны сформированы на 70%. Также он добавил, что в Украине формируется первая очередь сил тероборони в условиях мирного времени. В связи с этим , численность ВСУ была увеличена на 11 тысяч. В частности, 10 тысяч - силы теробороны и одна тысяча - силы спецопераций.

Возможное вторжение России в Украину

8 февраля резидент США Джо Байден заявил, что хозяин Кремля Владимир Путин до сих пор не принял решение относительно вторжения в Украину. При этом глава Белого дома уточнил, что предупредил Путина о последствиях для экономики РФ, если он такое решение все же примет.

Ранее издание New York Times опубликовало статью, в которой говорилось о том, что российские военные проходят последние этапы подготовки и находятся "в полной боевой готовности" для полномасштабного вторжения в Украину.

Тем временем немецкое издание Bild опубликовало план возможного вторжения России в Украину, согласно которому Кремль якобы планирует создать марионеточное правительство в стране, а впоследствии провести общенациональный референдум о присоединении к России.

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