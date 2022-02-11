Путин не будет ждать окончания Олимпийских игр: Блинкен заявил о приближающемся вторжении в Украину

Вторжение в Украину может начаться в любой момент, заявил Блинкен/ Фото Reuters

Российская Федерация может начать широкомасштабное вторжение в Украину в любой момент, даже не дожидаясь окончания Олимпийских игр.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время пресс-конференции в австралийском городе Мельбурн, пишет Reuters. Он подчеркнул: такие выводы можно делать из того, что Россия направила больше войск к украинской границе.

Блинкен также подчеркнул, что США "сворачивают" свое посольство в Украине. Он напомнил, что Соединенные Штаты призвали американских граждан немедленно покинуть территорию Украины.

Он отметил, что вторжение может начаться в любой момент, и то, что сейчас проходят Олимпийские игры, может не остановить российского президента Владимира Путина.

"Проще говоря, мы продолжаем видеть очень тревожные признаки российской эскалации, включая прибытия новых сил на украинскую границу", – сказал Блинкен. Реклама

Россия продолжает стягивать войска к границе Украины

Американская компания Maxar Technologies обнародовала новые спутниковые снимки, доказывающие, что Россия продолжает перебрасывать войска и технику в Беларусь и незаконно оккупированный Крым. В частности, в Беларуси в 45 км от украинских границ заметили российскую боевую группу, а в Крыму – реактивные системы залпового огня, бронетехнику и военные палатки.

При этом президент США Джо Байден ранее призвал американцев уехать из Украины на фоне возможного российского вторжения. Глава Белого дома в то же время подчеркнул, что не будет отправлять американских военных в Украину. Он объяснил это тем, что "это будет мировая война, когда американцы и россияне начинают стрелять друг в друга".

Ранее американские СМИ сообщали, что РФ продолжает перебрасывать к украинской границе боевые подразделения – и на своей территории, и в Беларуси. Россия стянула к украинской границе уже 70% необходимого количества военных для возможного полномасштабного вторжения. К вторжению готовы уже более 62 тысяч военнослужащих.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников ранее отмечал, что украинские военные сейчас отрабатывают различные варианты развития событий, поэтому российский сценарий 2014 года сегодня невозможен. Однако самый вероятный сценарий, который может применить РФ – это дестабилизация внутри страны, подчеркнул Резников.

Вас также может заинтересовать: