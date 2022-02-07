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Вторжение в Украину "будет стоить очень дорого": Шольц пригрозил РФ

7 февраля 2022, 08:59
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Германия "больше всего поддерживала Украину экономически", напомнил канцлер ФРГ.

Олаф Шольц
Олаф Шольц / Reuters/Fabrizio Bensch

Вторжение России в Украину будет стоить Москве "очень дорого", заявил канцлер Федеративной республики Германия Олаф Шольц.

Он подчеркнул, что ФРГ сотрудничает с союзниками по НАТО и США по поводу реакции на угрозу Украине со стороны России, пишет Washington Post.

"Наш строгий ответ свидетельствует, что если они (россияне - ред.) вмешаются, это будет стоить очень дорого, и что мы очень усердно работаем, чтобы найти выход из этой ситуации", - сказал канцлер Германии.

Он также ответил на вопрос о комментариях, которые "изображают Германию ненадежным союзником", словами, что "реальность важнее слухов".

Отвечая на критику по поводу того, что Германия не предоставила Украине достаточной поддержки, Шольц сказал, что Германия "больше всего поддерживала Украину экономически".

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Он заявил, что Германия выделила Украине 2 миллиарда долларов за последние семь лет.

По его словам, Германия соблюдает жесткие критерии по экспорту оружия в кризисные регионы.

Отказ Германии предоставлять оружие Украине

Ранее канцлер Федеративной Республики Германия Олаф Шольц подтвердил, что правительство Германии не планирует поставлять оружие Украине, но будет пытаться дипломатическим путем предотвратить возможность вторжения России в Украину.

В конце января стало известно, что Германия отказывается выдавать Эстонии разрешение на экспорт немецкого оружия в Украину. Эстонские власти планировали отправить в Украину десятки противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin и 122-миллиметровых гаубиц. Перед тем, как передать Javelin, нужно было получить разрешение от их производителя – США. Что касается гаубиц, то Эстония должна была попросить Германию и Финляндию дать согласие на передачу оружия.

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