"Попрут - будем убивать": Ярош резко высказался о возможном вторжении РФ в Украину

Дмитрий Ярош оценил готовность ВСУ ко вторжению России / УНИАН

Советник главнокомандующего Вооруженными силами Украины, бывший лидер Правого сектора Дмитрий Ярош заявил, что сейчас Украина готова к возможному полномасштабному вторжению России лучше, чем полгода назад.

Говоря о том, будет ли атака России, Ярош сказал в интервью для программы Первые лица на 24 канале так: "Не знаю. На мой взгляд, в данной ситуации надо пользоваться старым римским лозунгом: хочешь мира - готовься к войне. Все должно быть направлено именно на это. То есть не паниковать, не бояться, а готовиться к битве. Попрут - ну, будем их убивать. Не попрут - не будем убивать, все очень просто".

Экс-лидер Правого сектора также оценил готовность ВСУ к войне с РФ.

"Украинские вооруженные силы на данный момент готовы очень неплохо. Гораздо лучше, чем мы были готовы даже полгода назад. И здесь многое зависит от тех назначений, которые состоялись летом этого года", - добавил он.

Читайте такжеБританские СМИ написали о снайпере ВСУ Елене Белозерской и показали видео ликвидации враговПо мнению Яроша, во время возможного вторжения главное, чтобы к этому было готово общество и политическое руководство. Если такая готовность будет, если будет единство общества и не будет дестабилизирующих факторов, которые могут расшатать это единство, то Украина будет способна отразить любое наступление.

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Возможное вторжение России в Украину

8 февраля резидент США Джо Байден заявил, что хозяин Кремля Владимир Путин до сих пор не принял решение относительно вторжения в Украину. При этом глава Белого дома уточнил, что предупредил Путина о последствиях для экономики РФ, если он такое решение все же примет.

Ранее издание New York Times опубликовало статью, в которой говорилось о том, что российские военные проходят последние этапы подготовки и находятся "в полной боевой готовности" для полномасштабного вторжения в Украину.

Тем временем немецкое издание Bild опубликовало план возможного вторжения России в Украину, согласно которому Кремль якобы планирует создать марионеточное правительство в стране, а впоследствии провести общенациональный референдум о присоединении к России.

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