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Угроза военного вторжения в Украину и удар по РФ: Шольц заявил о планах Запада по новым санкциям

10 февраля 2022, 07:10
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Ситуация с войсками России у границ Украины по-прежнему остается сложной, сказал Олаф Шольц.

Олаф Шольц
В России услышали сигнал Запада о санкциях, однако обстановка остается сложной – Шольц / Reuters/Fabrizio Bensch

В Москве приняли к сведению сигнал Запада о готовности к запуску жестких санкций против России в случае реализации сценария военного вторжения на территорию Украины. Однако ситуация по-прежнему остается напряженной. Соединенные Штаты, Европейский Союз и Североатлантический альянс проводят серьезную работу над ограничениями против Москвы. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Как сообщает Reuters, он рассказал о том, что в России поняли намерения западного мира ввести серьезные санкции в отношении Москвы в случае военной операции против Украины. Ситуация по-прежнему остается серьезной.

"Слишком рано говорить о том, что проблемы решены. Они настолько серьезны и будут оставаться таковыми еще какое-то время, поэтому они заслуживают нашего внимания", - сказал Шольц после переговоров с главой датского правительства Метте Фредериксеном.

Также он подчеркнул, что Штаты, ЕС и НАТО проводят согласованные действия по вопросам новых санкций в отношении России, которые "очень хорошо готовятся".

Угроза военного вторжения России в Украину

Американские издания Washington Post и New York Times недавно опубликовали новый возможный сценарий России по военному вторжению в Украину.

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Журналисты со ссылкой на источники в Конгрессе и разведке сообщили, что Москва в поисках предлога для операции против украинского государства готовит ложные видеоматериалы с, дескать, "нападением украинцев" на русскоязычное население на востоке Украины.

Информация была подтверждена официально Вашингтоном.

Спикер Кремля Дмитрий Песков сказал, что подобные данные уже публиковались западными СМИ, но "так ничего и не происходило".

В правительстве Великобритании с уверенностью полагают, что Россия ищет повод для военного вторжения на территорию Украины.

Глава МИД Дмитрий Кулеба, комментируя ситуацию, заявил, что информацию о возможном новом плане РФ против Украины Киев получил от Вашингтона еще до официальных заявлений. По его мнению, от российского государства можно ждать любых опасных сценариев.

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