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Лёд тронулся: президент Аргентины предложил Зеленскому провести мирный саммит

Руслана Заклинская
23 ноября 2023, 17:19
Президент Аргентины предлагает организовать встречу президентов Украины и стран Латинской Америки для достижения мира в Украине.
Лёд тронулся: президент Аргентины предложил Зеленскому провести мирный саммит
Президент Аргентины предложил Зеленскому провести мирный саммит / Коллаж: Главред, фото: Ilan Berkenwald, УНИАН

Новоизбранный президент Аргентины Хавьер Милей предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому провести мирный саммит между Украиной и Латинской Америкой. Об этом сообщила его представительница Диана Мондино и опубликовало Deutsche Welle.

Хавьер Милей в телефонном разговоре с Зеленский выразил заинтересованность Аргентины в проведении этой встречи относительно войны в Украине. По его словам, саммит может стать первой встречей такого рода в Латинской Америке.

"Мы предлагаем быть штаб-квартирой, если это целесообразно", - заверила представительница президента Аргентины.

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В свою очередь Зеленский поблагодарил Милея за его "четкую поддержку" в контексте российского вторжения.

"Никакой двусмысленности между добром и злом. Просто четкая поддержка Украины. Мы, украинцы, это осознаем и очень ценим", - сказал Президент Украины.

Отношения Украины и Аргентины

Отношения между Украиной и странами Латинской Америки были сложными с начала войны. Украина неоднократно приглашала таких лидеров, как президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, посетить страну, но пока они не смогли этого сделать.

Милей, назвавший российского президента Владимира Путина "автократом", резко критиковал политику президента Аргентины Альберто Фернандеса в отношении войны в Украине. Поэтому предложение Милея может быть попыткой улучшить отношения между Украиной и Латинской Америкой.

Напомним, ранее Индия не пригласила президента Владимира Зеленского на саммит G20, запланированный на 9-10 сентября в Нью-Дели. Индийский министр объяснил такое решение тем, что основной акцент этого саммита направлен на "экономическое развитие и рост", а не на урегулирование конфликтов, что, по его словам, является ответственностью Совета Безопасности ООН.

Недавно состоялся виртуальный саммит G20. В этом году Индия пригласила российского лидера Владимира Путина. Во время своей речи российский лидер уже привычно обвинил "киевский режим" в полномасштабном вторжении и убийстве тысяч украинских мирных жителей - это собственно стало его первыми словами.

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Аргентина Владимир Зеленский Хавьер Милей
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