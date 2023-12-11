Оккупанты уничтожили железную дорогу на Луганщине и не могут ее восстановить - ЦНС

В центре национального сопротивления заявили, что на временно оккупированных территориях Луганщины русские войска уничтожили железную дорогу. Они не могут восстановить пассажирское сообщение.
Как отмечают в ЦНС, за период российской оккупации большинство путей вышли из строя, как и системы диспетчеризации поездов. Поэтому оккупационная администрация признала, что не способна восстановить пассажирское движение по железной дороге.
В подполье добавляют, что логистическая модель армии РФ построена именно на железной дороге. Именно поэтому повреждение пути негативно влияет на боеспособность врага.
Напомним, что россияне перерезали железную дорогу, которая ведет в Авдеевку. Журналисты отмечают, что российским войскам удалось вплотную подойти к населенному пункту Степное и перерезать железную дорогу, понеся колоссальные потери.
СБУ взорвала стратегическую железную дорогу России в Китай. ФСБ России и железнодорожники безуспешно пытаются ликвидировать последствия успешной операции Украины в Северомуйском тоннеле, пишут журналисты.
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