Оккупанты уничтожили железную дорогу на Луганщине и не могут ее восстановить - ЦНС

Российские оккупанты не способны восстановить пассажирское сообщение на железной дороге, которую ранее разрушили.

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Оккупанты уничтожили железную дорогу на Луганщине / коллаж: Главред, фото: pexels.com

В центре национального сопротивления заявили, что на временно оккупированных территориях Луганщины русские войска уничтожили железную дорогу. Они не могут восстановить пассажирское сообщение.

Как отмечают в ЦНС, за период российской оккупации большинство путей вышли из строя, как и системы диспетчеризации поездов. Поэтому оккупационная администрация признала, что не способна восстановить пассажирское движение по железной дороге.

В подполье добавляют, что логистическая модель армии РФ построена именно на железной дороге. Именно поэтому повреждение пути негативно влияет на боеспособность врага.

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Напомним, что россияне перерезали железную дорогу, которая ведет в Авдеевку. Журналисты отмечают, что российским войскам удалось вплотную подойти к населенному пункту Степное и перерезать железную дорогу, понеся колоссальные потери.

СБУ взорвала стратегическую железную дорогу России в Китай. ФСБ России и железнодорожники безуспешно пытаются ликвидировать последствия успешной операции Украины в Северомуйском тоннеле, пишут журналисты.

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