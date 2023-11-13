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"Сливали" удары по Киеву и "охотились" на Patriot: СБУ задержала предателей

Юрий Берендий
13 ноября 2023, 11:36
"Охотились" на Patriot и фотографировали последствия "прилетов" по Киеву и Черкассам, СБУ задержала двух вражеских приспешников.
'Сливали' удары по Киеву и 'охотились' на Patriot: СБУ задержала предателей
СБУ задержало предателей, которые "сливали" удары по Киеву и "охотились" на Patriot / Коллаж Главред, фото: СБУ

Контрразведка Службы безопасности Украина разоблачила еще двух сообщников государства-агрессора России, которые собирали разведданные относительно расположения Сил обороны и последствий воздушных атак РФ в городах Киев и Черкассы. Оба были задержаны, один из них, в частности, накануне выезда в Россию. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

"По данным следствия, одного из фигурантов больше всего интересовали ориентировочные координаты базирования систем украинской ПВО, в том числе зенитно-ракетных комплексов Patriot. Также злоумышленники выезжали на места воздушных ударов агрессора и фотографировали там последствия вражеских "прилетов". Скрытые фотоснимки делали с разных ракурсов и привязкой к местности", - говорится в сообщении Службы безопасности Украины.

Установлено, что после ракетной атаки РФ в Черкассах 21 сентября этого года женщина сделала скрытые фотографии поврежденного здания в центре города и выслала их своему сообщнику, гражданину РФ, проживающему в Киеве.

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"По имеющимся данным, после получения "отчета" с уточняющими сведениями о последствиях поражения киевлянин пытался выехать в Россию. Поездку планировал через территорию ЕС как лицо непризывного возраста", - сообщают в СБУ.

Впрочем, сотрудники СБУ разоблачили планы злоумышленника и задержали его после того, как он уже приобрел билеты в одну из европейских стран.

В СБУ отмечают, что по результатам расследования установлено, что задержанный - доктор философии и бывший преподаватель одного из учебных заведений в Чернигове. В 2015 году он выехал во временно оккупированный Крым, где получил российский паспорт. По возвращении в Киев и с началом полномасштабного вторжения РФ он начал тайно отслеживать места базирования Сил обороны в столице.

Во время обысков в помещениях фигурантов было обнаружено:

  • запрещенную символику страны-агрессора;
  • сувенирную продукцию с фотографиями Путина;
  • паспорт гражданина рф;
  • мобильные телефоны.

  • СБУ задержала предателей, которые сливали последствия ударов по Киеву и Черкассам
    СБУ задержала предателей, которые сливали последствия ударов по Киеву и Черкассам фото: СБУ
  • СБУ задержала предателей, которые сливали последствия ударов по Киеву и Черкассам
    СБУ задержала предателей, которые сливали последствия ударов по Киеву и Черкассам фото: СБУ
  • СБУ задержала предателей, которые сливали последствия ударов по Киеву и Черкассам
    СБУ задержала предателей, которые сливали последствия ударов по Киеву и Черкассам фото: СБУ
  • СБУ задержала предателей, которые сливали последствия ударов по Киеву и Черкассам
    СБУ задержала предателей, которые сливали последствия ударов по Киеву и Черкассам фото: СБУ
  • СБУ задержала предателей, которые сливали последствия ударов по Киеву и Черкассам
    СБУ задержала предателей, которые сливали последствия ударов по Киеву и Черкассам фото: СБУ
  • СБУ задержала предателей, которые сливали последствия ударов по Киеву и Черкассам
    СБУ задержала предателей, которые сливали последствия ударов по Киеву и Черкассам фото: СБУ

Сейчас следователи Службы безопасности квалифицировали противоправные действия задержанных по двум статьям Уголовного кодекса Украины. Им грозит до восьми лет тюрьмы.

Напомним, как ранее сообщал Главред, в Запорожье задержали злоумышленника, который выступал информатором Федеральной службы безопасности России и передавал врагу конфиденциальные данные. В октябре он пытался получить конфиденциальную информацию о ВСУ и оборонных закупках в областной военной администрации, устраиваясь на работу.

Также, в ходе многоэтапной спецоперации в Херсоне, была нейтрализована подпольная ячейка российской ФСБ. В ходе операции были задержаны все три участника вражеской группы, которые отвечали за корректировку артиллерийских и ракетно-бомбовых ударов по городу.

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СБУ
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