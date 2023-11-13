Маски и ограничения могут вернуться: в Минздраве подумывают о новом карантине

Как будет выглядеть карантин - закрытие школ, масочный режим, ограничение какой-либо торговли или более жесткие нормы - решают местные эпидемиологи.

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В Минздраве назвали условия и возможные ограничения из-за объявления карантина / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

В Украине могут объявить карантин в связи с ростом уровня заболеваемости как гриппом, так и другими острыми респираторными вирусными инфекциями. Такое развитие событий не исключает главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин. Впрочем, какие карантинные меры будут вводится, решают местные эпидемиологи.

"Если посмотреть по общим нормам, то карантин во время зимнего периода вполне возможен. И во многих регионах он применялся как в "доказательный" период, так и, скорее всего, будет применяться даже и сейчас", - сказал Кузин в интервью РБК-Украина.

По его словам, есть определенные так называемые эпидемические пороги, то есть уровни заболеваемости, когда можно говорить о существенной вспышке заболевания.

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"То есть все больше и больше детей вовлекается в этот процесс, все больше взрослых начинает болеть. Поэтому для таких регионов, если там есть превышение эпидемического порога, применяются локальные противоэпидемические меры", - пояснил главный санитарный врач.

Обычно подобные локальные противоэпидемические меры сводились к закрытию школ на две недели, после чего школьники возвращались к учебе. После того как коронавирусная инфекция была убрана из групп особо опасных инфекционных заболеваний, и общий карантин в Украине отменили, эта норма единственная, которая сейчас остается работоспособной.

"То есть, если превышается эпидемический порог (а он считается суммарно "ковид" + грипп + другие респираторные вирусные инфекции), в таком случае по решению местных властей могут быть применены локальные противоэпидемические меры" - сказал Кузин.

Как будет выглядеть карантин - закрытие школ, масочный режим, ограничение какой-либо торговли или более жесткие нормы - решают местные эпидемиологи.

"И точно также это ответственность местной комиссии ТЭБ и ЧС (комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям), которая рассматривает такие ситуации и принимает финальные решения. Поэтому это вполне возможно", - добавил Кузин.

Когда в Украине отменили карантин из-за коронавируса

С 1 июля в Украине завершилось действие карантина и режима чрезвычайной ситуации в связи с пандемией коронавируса.

Это установлено постановлением Кабмина от 27 июня 2023 г. N 651 "Об отмене на всей территории Украины карантина, установленного с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2".

Коронавирус в Украине

В Украине зафиксирован первый случай заражения новым штаммом коронавируса под названием Пирола - этот подвид COVID-19 выявили у 20-летнего мужчины в Ровненской области. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения 7 ноября.

Также в Украине зафиксировали новый подвид коронавирусного штамма Омикрона - Арктур. Он обнаружен в Дубенском районе в Ровенской области. Этот субвариант COVID-штамма Омикрон впервые был обнаружен в январе 2023 года в Индии и быстро распространился по миру.

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