Провел 128 единиц техники РФ под Киев: агента ФСБ "закрыли" на 15 лет

Ещё один коллаборант-агент ФСБ будет заключен в тюрьму на 15 лет. В первые дни войны фигурант на собственном автомобиле "провел" под Киев 128 единиц вражеской техники оккупантов. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Среди техники, которую предатель сопровождал из Сумской области к окрестностям Киева, были:
- танки
- бронетранспортеры
- самоходные артиллерийские установки
Данная боевая техника входила в состав передовых вражеских подразделений, которые должны были штурмовать столицу Украины, и была уничтожена Силами обороны Украины.
После своих противозаконных действий агент-ФСБ вернулся в Сумскую область и продолжил сотрудничать с врагом даже после освобождения региона.
Коллаборант был задержан в августе 2023 года. По материалам СБУ вражеского агента признали виновным по ч. 1 и 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена) и приговорили к 15 годам лишения свободы.
Напомним, во временно оккупированном Мелитополе в Запорожской области "выписали больничный" одному из руководителей оккупационной полиции, который изменил Украине и переметнулся на сторону врага.
Также, стало известно о том, что скончался актер, уроженец Луганска Михаил Голубович. Он прославился ролями в фильмах "Пропала грамота", "Дума о Тарасе Бульбе", "Дорога на Сечь", "Козаки идут" и другими, а также тем, что встал на сторону коллаборантов и получил орден из рук террориста Путина.
Другие новости:
- Под Брянском расстреляли авто пограничников РФ вместе с подполковником ФСБ
- Бойцы ГУР уничтожили два десантных катера РФ в Крыму вместе с экипажем: что известно
- В Мариуполе подорвали авто оккупанта-полицейского