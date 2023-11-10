Провел 128 единиц техники РФ под Киев: агента ФСБ "закрыли" на 15 лет

Предатель Украины, который провел под Киев более 120 единиц вражеской техники, получил 15 лет лишения свободы.

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Провел 128 единиц техники РФ под Киев / коллаж: Главред, фото: СБУ

Ещё один коллаборант-агент ФСБ будет заключен в тюрьму на 15 лет. В первые дни войны фигурант на собственном автомобиле "провел" под Киев 128 единиц вражеской техники оккупантов. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Среди техники, которую предатель сопровождал из Сумской области к окрестностям Киева, были:

танки

бронетранспортеры

самоходные артиллерийские установки

Данная боевая техника входила в состав передовых вражеских подразделений, которые должны были штурмовать столицу Украины, и была уничтожена Силами обороны Украины.

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После своих противозаконных действий агент-ФСБ вернулся в Сумскую область и продолжил сотрудничать с врагом даже после освобождения региона.

Коллаборант был задержан в августе 2023 года. По материалам СБУ вражеского агента признали виновным по ч. 1 и 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена) и приговорили к 15 годам лишения свободы.

Коллаборант провел в Украину 128 единиц вражеской техники / скриншот t.me/glavredinfo

Напомним, во временно оккупированном Мелитополе в Запорожской области "выписали больничный" одному из руководителей оккупационной полиции, который изменил Украине и переметнулся на сторону врага.

Также, стало известно о том, что скончался актер, уроженец Луганска Михаил Голубович. Он прославился ролями в фильмах "Пропала грамота", "Дума о Тарасе Бульбе", "Дорога на Сечь", "Козаки идут" и другими, а также тем, что встал на сторону коллаборантов и получил орден из рук террориста Путина.

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