Все до единого уничтожены: ВСУ "задвухсотили" целую роту коллаборантов

На Запорожском направлении ликвидирована рота предателей "народного ополчения" из Геническа. Пособники оккупантов уничтожены все до единого, информирует партизанское движение "АТЕШ" в Telegram.
Сообщается, что роту добровольцев Россия собирала в течение полугода.
"В основном это были наркоманы, алкоголики и другой "цвет нации". Им обещали высокое денежное довольствие и военный карьерный рост в Крыму. Но судьба распорядилась иначе. Все предатели до единого были уничтожены", - говорится в сообщении "АТЕШ".видео дня
Партизаны объясняют, что "добровольцев" бросили в "мясные штурмы".
Война в Украине - последние новости
Россия перешла в масштабное контрнаступление на востоке Украины, чтобы оттянуть ресурсы ВСУ от Работино, где защитники успешно наступают с лета 2023 года. Однако все штурмы 10 октябры, по данным Генштаба, закончились для врага провалом.
В настоящее время ВС РФ "утюжат" Авдеевку. Эксперты Института изучения войны заметили значительный рост активности россиян в районе Очеретино, Тоненького, Бердичев, расположенных к северо-западу от Авдеевки, и на линии Водяное - Опытное к юго-западу от Авдеевки.
По мнению многих экспертов, бои на этом участке фронта - самые интенсивные за последние месяцы. Противник пытается окружить группировку Сил обороны.
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