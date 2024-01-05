Угроза для Киева и Днепра: РФ готова бить кассетными крылатыми ракетами – эксперт

Опасность ракет Х-32 с кассетной составляющей крайне высокая, предупреждают эксперты.

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РФ переоборудует ракеты Х-32 / Коллаж: Главред, Фото: russianplanes.net

Полковник запаса ВСУ, военный эксперт Петр Черник прокомментировал информацию о том, что российские оккупанты хотят оснастить крылатые ракеты X-32 кассетными боеприпасами для ударов по Украине.

Опасность ракет с кассетной составляющей крайне высокая. Особенно это касается украинских городов, расположенных вдали от линии фронта — Киева, Харькова, Днепра и других. Об этом он заявил в комментарии Фокусу.

В свою очередь военный эксперт Павел Нарожный пояснил, что кассетными боеприпасами в основном работают по площадным целям, поэтому в зону риска попадут склады с топливом и боеприпасами, места скопления личного состава и техники, а также аэродромы.

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Вместе с тем он уверен в том, что говорить о революции в вооружении РФ не стоит. Кассетная часть во время полета раскрывается над целью и сбивать ее будут как обычную фугасную ракету.

"Конечно, если она успеет раскрыться над целью, сбить кассетные части будет нереально", — добавил Нарожный.

Кто такой Петр Черник Военный эксперт, полковник, бывший заведующий кафедрой иностранных языков и военного перевода Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.

Ранее сообщалось о том, что Россия оснащает Х-32 кассетными боеприпасами. Есть ли риск первых испытаний "модернизированных" ракет по украинским городам.

В ночь на 2 января и утром во вторник Россия атаковала Украину, выпустив по областям, в том числе по Киеву, не менее 70 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 и 10 аэробалистических "Кинжал".

Есть жертвы и разрушения инфраструктуры в крупных городах Украины. В частности, произошел пожар во многоэтажке столицы, а в Харькове из-за обстрела России пострадали уже более 40 человек. Всего, по словам президента Владимира Зеленского, 2 января из-за вражеских действий ранения получили 92 человека, 4 погибших.

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