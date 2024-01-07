В Германии больше года неизвестные беспилотники "глазеют" на тренировки ВСУ - Bild

В Германии над полигонами, где тренируются бойцы и офицеры ВСУ, уже больше года летают неизвестные дроны и пока ни один из них не удалось приземлить, пишут СМИ.

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Посадить дрон или поймать его операторов пока не удалось, говорят в Бундестаге / коллаж Главред, фото УНИАН и ua.depositphotos.com

В Германии федеральные власти больше года пытаются выяснить, чьи дроны появляются над казармами и полигонами, на которых тренируются военнослужащие ФРГ и Украины. Об этом пишет немецкое издание Bild.

"Каждую неделю подозрительные дроны пролетают над военными полигонами и казармами бундесвера. В армии о проблеме знают довольно давно, с октября 2022 года", — пишут журналисты.

Офицеры Бундесвера даже создали специальную группу по борьбе с этими дронами. При этом этом, как отмечает Bild, там подозревают, что за их запусками стоит страна-агрессор Россия, хотя никаких доказательств по поводу этого нет ‒ равно как нет пока и ни одного перехваченного немецкими военными дрона.

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В статье приводятся слова депутата Бундестага и эксперта по вопросам обороны Маркуса Фабера. Тот заявил, что к полетам дронов над военными объектами Германии наверняка причастна Москва.

"Дроны регулярно замечают над военным полигоном Клиц, где бундесвер тренирует украинцев на [танках - Главред] Leopard 1. На других объектах в воздушное пространство иногда одновременно входят несколько дронов. Это четко организовано и сильно указывает на Россию. Посадить дрон или поймать его оператора пока не удалось", — подытожил Фабер.

Война России против Украины

Украина готовит новое контрнаступление на 2024 год, написали журналисты немецкого издания Welt. Киев намерен получить нужное для прорывов оружие от Запада. Перспективным считается направление на левом берегу Днепра в Херсонской области, где 60 километров до Крыма.

Украина способна победить Россию в течение трех лет, считают в Минобороны Эстонии. В военном ведомстве сказали, что Запад должен серьезно нарастить военное производство и создать такие условия, при которых ВСУ удастся разгромить российских оккупантов.

Украина может проиграть войну, если Запад прекратит оказывать военную поддержку, говорится в материале CNN. При худшем сценарии до лета грозит большое отступление или поражение.

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