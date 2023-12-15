Украина способна победить Россию в течение трех лет: в Эстонии назвали сценарий

Новая военная стратегия сил обороны Украины при помощи Запада приведет к разгрому российских оккупантов, считают в Министерстве обороны Эстонии.

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Запад должен усилить военное производство, чтобы Украина победила Россию - Минобороны Эстонии / Коллаж: Главред, фото: 43-я ОМБр, Минобороны РФ

Украина может одержать победу над страной-агрессором Россией в течение 3 лет или меньше, если произойдет ряд изменений. В частности, нужно увеличить военное производство в НАТО и ЕС и навязать Москве невыносимую войну на истощение. Тогда обновленная стратегия обеспечения ВСУ приведет к разгрому оккупантов.

В Министерстве обороны Эстонии рассказали о том, что поражение России – вполне достижимая цель. Для этого нужно усилить военное производство на Западе и навязать Москве такую войну на истощение, которую она не выдержит.

В ведомстве акцентировали внимание на том, что новая стратегия обеспечения ВСУ и обеспечение техникой создадут условия для разгрома российских оккупантов.

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"Благодаря боевому духу Украины и беспрецедентному военно-технологическому преимуществу и ресурсам трансатлантического сообщества победа Украины будет стоить лишь небольшую часть цены по сравнению с альтернативными последствиями", - указали в ведомстве.

Также в Минобороны добавили, что ускорение инвестиций в оборонную промышленность приведет к поражению РФ и станет еще одним шагом на пути Украины в ЕС и НАТО.

"Эта военная стратегия уступит место обновленному и прочному видению мира и силы в сочетании с возрожденной Украиной, которая является независимой, суверенной, свободной во всей своей полноте и процветает как новый член ЕС и НАТО. Прекращение войны победой Украины и поражением России является единственным возможным первым шагом на пути к этой цели", - подчеркнули в Минобороны Эстонии.

Война России против Украины

Сенат США будет голосовать уже в ближайшее время за законопроект, которым предусматривается финансирование военной помощи Украине в размере 61 миллиарда евро. Законодатели решили отложить отпуск, чтобы решить вопрос.

Путин размечтался о прекращении помощи Украине – в ответ в Госдепе США главе Кремля заявили, что если он надеется "пережить" Запад, то его ставка не сработает. Конгресс США должен показать это своим голосованием.

Премьер Венгрии Орбан "разморозит" 50 млрд евро для Украины, если Евросоюз передаст Будапешту замороженные 30 миллиардов. Брюссель уже готов отдать Венгрии 10 миллиардов.

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