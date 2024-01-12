'2024 может стать переломным': Горбач признался, какое решение Запада завершит войну

Западных партнеров Украины сдерживает страх перед РФ и возможные кулуарные договоренности.

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Что переломит ход войны в Украине / Коллаж: Главред, фото: Командование объединенных сил ВСУ, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

2024 год может стать переломным в войне в Украине, если западные партнеры позволят ВСУ поражать цели на территории России. Использование высокоточного дальнобойного оружия может остановить РФ в геноцидной войне и атаках по инфраструктуре Украины. Об этом рассказал политический аналитик Института евроатлантического сотрудничества, эксперт по вопросам внешней и внутренней политики Украины Владимир Горбач в эфире "Эспрессо".

"Западный мир должен осознать и понять, что только паритет и возможность давать ответ будет останавливать россиян от их геноцидной войны и ударов по гражданской инфраструктуре Украины. Думаю, что 2024 год может стать переломным в войне, когда американские, британские и другие западные партнеры Украины примут для себя соответствующее решение", - сказал он.

По словам аналитика, ключевым аспектом является политическая воля западных партнеров, которые должны предоставить Украине возможности эффективно отвечать на российскую агрессию. Горбач считает, что принятие этого решения позволит завершить войну.

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"Воздушные удары Российской Федерацией по гражданской инфраструктуре Украины являются предпосылкой для того, чтобы вооружить Украину аналогичным оружие", - пояснил Горбач.

Аналитик отмечает, что сейчас страх перед Россией и возможные ограничения, включенные в кулуарные соглашения, сдерживают западных партнеров.

"Также могли быть кулуарные договоренности о неприменении такого оружия против России. Однако, две позиции могут и должны быть пересмотрены. Все предпосылки для этого сложились давно. Не хватает только политической воли наших западных партнеров", - добавил политический аналитик.

Война в Украине

Напомним, Владимир Зеленский пояснил, что Украине сложно продвигаться на фронте из-за недостатка оружия и контроль русскими в воздухе. Он отметил, что при надлежащей противовоздушной обороне возможно было бы уничтожить российскую авиацию.

Также президент Украины заявил, что на Украину не давят западные партнеры для замораживания войны. Во время официального визита в Литву он рассказал, что не получал таких сигналов и отказался от идеи прекращения "справедливой защиты".

Как сообщал Главред, на Харьковском и Купянском направлениях не обнаружено кардинального увеличения военной группировки российских войск. Начальник службы по связям с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо подчеркнул, что Украина контролирует численный состав российских войск на Купянском направлении и наблюдает за их активностью.

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