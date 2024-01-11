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"Мы попробовали и это сработало": Зеленский - про отсутствие шагов на фронте

Елизавета Бельмас
11 января 2024, 23:07обновлено 11 января, 23:50
Стала известна причина, почему Украина не делает больших шагов на фронте.
Зеленский про отсутствие больших шагов на фронте
Зеленский про отсутствие больших шагов на фронте / коллаж: Главред, фото: УНИАН, Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский назвал причину, по которой Украина не может совершать широких действий на фронте и что этому мешает. Об этом стало известно на конференции с журналистами Латвии, сообщает Украинская правда.

По словам Зеленского, ситуация на фронте в Украине очень сложная, Вооруженым силам не хватает оружия, а россияне контролируют воздух.

"Если бы россияне не контролировали воздух, а у нас было бы достаточное количество систем противовоздушной обороны - мы бы уничтожили их авиацию. Мы попробовали и это работает. Когда ты уничтожаешь их в небе, ты идешь вперед. Нет широких шагов вперед у Украины, потому что они контролируют небо", - объяснил президент.

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Также он добавил, что российская армия разрушает города, но не полностью, чтобы люди оттуда убегали, но при этом боится повторить геноцид в Буче или Мариуполе.

"Полностью разрушить город они не могут, потому что они действительно боятся, что это будет еще одной Бучей. Еще одним геноцидом. Потому что Буча - это был геноцид. И Мариуполь был геноцид. Сейчас они не хотят так "ошибаться". По их мнению "ошибаться". Это их высказывание. Поэтому мы понимаем, что они бьют по городам для того, чтобы люди бежали. Чтобы после этого разрушить все и заходить", - добавил президент.

Владимир Зеленский - последние новости

Напомним, союзники передали украинским военным дальнобойное оружие, которым они за сутки уничтожили 26 вертолетов. Также им за раз сбили 12 самолетов. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с представителями балтийских СМИ.

Помимо прочего, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, может ли война со страной-агрессором Россией завершиться в этом году и от чего это зависит. Он отметил, что в первую очередь речь идет о переговорах о вступлении в Европейский союз.

Также, как сообщал Главред, Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом заявил, что украинские пенсионеры могут остаться без денег, если Запад не предоставит Украине финансовую помощь.

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